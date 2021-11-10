В СФ обсудили перспективы российско-таджикистанского сотрудничества в аграрной сфере

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в рамках подготовки к VII Межпарламентскому Форуму «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

В рамках подготовки к VII Межпарламентскому Форуму «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О состоянии и перспективах сотрудничества в аграрной сфере». Мероприятие прошло в Совете Федерации в режиме видеоконференции.

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Модераторами заседания стали первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области и председатель Комитета Маджлиси милли по аграрным вопросам, занятости населения и экологии, председатель Хатлонской области Курбон Хакимзода.

С вступительным словом выступил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия «Россию и Таджикистан связывают многолетняя дружба и история наших стран. Мы всегда помогали друг другу в трудную минуту, плечом к плечу боролись с внешними врагами, рука об руку трудились ради благополучия и процветания наших народов», — подчеркнул сенатор.

Глава Комитета СФ напомнил, что Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на прошлом форуме отмечала, что российско-таджикистанское сотрудничество выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга.

В рамках VII Межпарламентского Форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О состоянии и перспективах сотрудничества в аграрной сфере»

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Алексей Майоров

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Арсен Фадзаев

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В рамках VII Межпарламентского Форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О состоянии и перспективах сотрудничества в аграрной сфере»

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В рамках VII Межпарламентского Форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О состоянии и перспективах сотрудничества в аграрной сфере»

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Алексей Майоров

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В рамках VII Межпарламентского Форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О состоянии и перспективах сотрудничества в аграрной сфере»

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В рамках VII Межпарламентского Форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О состоянии и перспективах сотрудничества в аграрной сфере»

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В рамках VII Межпарламентского Форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О состоянии и перспективах сотрудничества в аграрной сфере»

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В рамках VII Межпарламентского Форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О состоянии и перспективах сотрудничества в аграрной сфере»

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В рамках VII Межпарламентского Форума «Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества» состоялось заседание «круглого стола» на тему: «О состоянии и перспективах сотрудничества в аграрной сфере»

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По словам Алексея Майорова, экономики двух стран взаимосвязаны. Россия является главным деловым партнером Таджикистана. Товарооборот в 2021 году в очередной раз вырос.

Он отметил значимую роль трудовых мигрантов Таджикистана в работе АПК России. «Важно в полной мере обеспечить свободу передвижения наших граждан и учесть при этом все риски безопасности в данной сфере», — добавил сенатор.

«Сегодня как никогда особое значение приобретает задача обеспечения продовольственной безопасности. Мы намерены сообща выработать и реализовать необходимые меры по минимизации рисков в данной сфере», — подчеркнул Алексей Майоров.

Совместная работа парламентариев, считает сенатор, должна укреплять интеграционное взаимодействие, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни и благосостояния граждан двух стран. «Мы будем и далее продолжать целенаправленную работу для полного раскрытия потенциала нашего сотрудничества в области АПК», — заявил глава Комитета Совета Федерации.

В свою очередь Сергей Митин отметил, что в повестке заседания учтены все предложения таджикистанских коллег в ходе проведения в режиме ВКС 14 октября 2021 г. совместного заседания профильных комитетов двух стран. «Отношения между Россией и Таджикистаном особые, они носят стратегический характер. В этой связи необходимо делать все для того, чтобы каждая наша встреча была шагом вперед в развитии межпарламентских отношений, которые позволят решать конкретные вопросы в интересах граждан», — сказал сенатор.

«Важно, что у аграриев наших государств растет интерес к взаимному сотрудничеству в развитии «зеленой» экономики, цифровизации, широком применении инноваций, комплексном и рациональном использовании имеющихся природных ресурсов. В этой связи представляется целесообразным усилить взаимодействие наших стран в области реализации совместных проектов по научно техническому обеспечению развития АПК», — сказал Сергей Митин.

Сенатор обратил внимание, что для реализации проектов во всех вышеуказанных отраслях ключевое значение имеет доступ к высококвалифицированным трудовым ресурсам, улучшение системы профессионального образования, создание благоприятных условий для граждан Таджикистана, осуществляющих трудовую деятельность в России.

«Хорошую основу для нашего взаимодействия создают работы по развитию системы мониторинга биологических рисков, обмен информацией по вопросам борьбы с эпидемиями, инфекционными болезнями и своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации», — сказал он.

В ходе заседания заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин отметил высокий уровень российско-таджикистанского межпарламентского диалога. По его словам, это помогает развивать и укреплять двусторонние отношения.

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Республики Таджикистан Саъди Гаффор Каримзода считает важным уделять особое внимание вопросам качества продукции, проблема логистики, использованию новых технологий.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы сотрудничества в области ветеринарного и фитосанитарного надзора между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. В том числе, вопросы интеграции национальных информационных систем, текущее состояние работы системы прослеживаемости качества продукции и др.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Антон Кармазин, представители делегации Таджикистана, профессионального и научного сообщества двух стран.

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