В Совете Федерации проходит 511-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит Министр энергетики РФ Н. Шульгинов.

В ходе 511-го заседания Совета Федерации сенаторы рассмотрят ряд законов, внесенных Президентом РФ. Среди них – ратификация Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными между Российской Федерацией, Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой. Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства — участника СНГ.

В повестке заседания также «сенаторские» законы, направленные на расширение социальных гарантий граждан в сфере трудовых отношений. В частности, изменения в Трудовой кодекс РФ, инициированные заместителем Председателя СФ Галиной Кареловой, председателем Комитета СФ по социальной политике Инной Святенко и сенатором РФ Мохмадом Ахмадовым, предоставляют дополнительные гарантии работникам, имеющим несовершеннолетних детей, а также закрепляют право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы гражданам, осуществляющим уход за инвалидами 1 группы.

Также предполагается рассмотреть изменения в Федеральный закон «О национальной платежной системе», предусматривающие при уплате платежей в бюджетную систему РФ сокращение сроков перевода банками денежных средств до одного операционного дня, что существенно улучшит качество администрирования доходов бюджета.

Будет рассмотрен документ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот. Авторы законодательной инициативы – заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, сенаторы РФ Ахмат Салпагаров и Мухарбий Ульбашев. Также сенаторы обсудят изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные на стимулирование ответственного подхода участников региональных инвестиционных проектов (РИП).

В ходе «правительственного часа» перед сенаторами выступит Министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В формате «Время эксперта» запланировано также выступление члена-корреспондента РАН, заведующего кафедрой пульмонологии лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Министерства здравоохранения РФ Сергея Авдеева.

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