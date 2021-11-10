В Совете Федерации в рубрике «Время эксперта» выступил доктор медицинских наук, профессор С. Авдеев

Source: Russia – Council of the Federation

Эксперт подробно рассказал о диагностике и путях лечения новой коронавирусной инфекции, о вакцинации и постковидном синдроме.

На 511-м заседании Совета Федерации в рубрике «Время эксперта» выступил заведующий кафедрой пульмонологии лечебного факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор Сергей Авдеев.

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Эксперт рассказал о проблемах протекания COVID-19, о сопутствующих ему заболеваниях (гипертония, сахарный диабет, ожирение), которые осложняют течение болезни, а также о диагностике и путях лечения новой коронавирусной инфекции.

По словам Сергея Авдеева, одна из причин сложного протекания болезни – несвоевременное обращение к врачу. «Болезнь — очень коварна, и не у всех она протекает одинаково. Поэтому необходимо при первых же симптомах заболевания сразу обращаться к специалистам», — сказал он.

Сергей Авдеев подробно проинформировал о важности вакцинации и ревакцинации. «Без всеобщей вакцинации мы не сможем справиться с этой проблемой», — подчеркнул он.

Эксперт также проанализировал проблемы постковидного синдрома и вопросы организации реабилитации после перенесенного заболевания.

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