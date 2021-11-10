Вводятся дополнительные гарантии отдельным категориям работников, имеющих несовершеннолетних детей

Source: Russia – Council of the Federation

Соответствующие изменения вносятся в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». С докладом по этому вопросу на заседании СФ выступила председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

Законопроект был внесен сенаторами Российской Федерации Галиной Кареловой, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Инной Святенко и Мохмадом Ахмадовым. АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики

Федеральный закон направлен на установление дополнительных гарантий для лиц, имеющих детей, при осуществлении ими работы в ночное время, выполнении сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при направлении таких работников в служебные командировки.

Согласно документу, действие положений Трудового кодекса, предусматривающих возможность направления отдельных категорий работников в командировку, их привлечения в работе в ночное время, к сверхурочной работе и работе в выходные и нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия, а также необходимость ознакомления их в письменной форме с правом отказаться от такой работы, распространяется на матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, родителей, имеющих ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом. Эти положения также распространяются на работников, имеющих трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.

Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что направление в служебные командировки инвалидов допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом указанные лица должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную командировку.

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