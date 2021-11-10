Source: Russia – Council of the Federation
Сенаторы провели конструктивный диалог с главой Росприроднадзора С. Радионовой.
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел «Открытый диалог» сенаторов с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светланой Радионовой.
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«Открытый диалог» посвящен совершенствованию системы контрольно-надзорной и учетно-разрешительной деятельности в сфере природопользования и охраны окружающей среды, а также созданию условий для повышения ее эффективности.
Открывая заседание, первый вице-спикер СФ подчеркнул, что борьба за оздоровление окружающей среды является важнейшим государственным приоритетом.
В фокусе внимания Совета Федерации как палаты регионов – весь комплекс задач по экологии и климату, правовому регулированию «зелёной трансформации»
«В фокусе внимания Совета Федерации как палаты регионов – весь комплекс задач по экологии и климату, правовому регулированию «зелёной трансформации», по преодолению кризисных ситуаций в таких городах как Норильск и Усолье-Сибирское. Эти вопросы неизменно поднимаются в стенах палаты в рамках Дней субъектов Российской Федерации», — отметил сенатор.
По мнению Андрея Яцкина, инструментарий Росприроднадзора должен применяться максимально сбалансированно, гарантировать высокие экологические стандарты, исключать избыточное давление на экономику регионов, в частности на субъектов малого и среднего предпринимательства.
Отдельно первый вице-спикер СФ указал на важность скорейшей цифровой трансформации контроля и надзора в природоохранной сфере. «Это позволит мониторить обстановку не эпизодически, а непрерывно, в режиме реального времени», — считает он.
Андрей Яцкин напомнил, что в ходе весенней сессии сенаторы одобрили ряд важных природоохранных законов. В частности, это принятые во исполнение поручения Президента законы о распространении проекта «Чистый воздух» на все города страны с проблемным качеством воздуха, о введении системы углеродного регулирования, о совершенствовании воспроизводства лесов. «Наша стратегическая цель – не возмещение, а предотвращение ущерба», — заявил парламентарий.
Встреча сенаторов Российской Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой
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Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин
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Встреча сенаторов Российской Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой
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Алексей Майоров
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Встреча сенаторов Российской Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой
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Встреча сенаторов Российской Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой
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Встреча сенаторов Российской Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой
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Встреча сенаторов Российской Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой
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Встреча сенаторов Российской Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой
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Андрей Яцкин
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Встреча сенаторов Российской Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой
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Встреча сенаторов Российской Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой
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Светлана Радионова
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Встреча сенаторов Российской Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой
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Встреча сенаторов Российской Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой
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Встреча сенаторов Российской Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой
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Первый заместитель Председателя СФ подчеркнул, что у сенаторов накопилось много вопросов к ведомству. «Результатом нашего «Открытого диалога» должны стать конкретные предложения».
Светлана Радионова рассказала об основных направлениях работы службы, о задачах, стоящих перед ведомством в сфере экологических контрольно-надзорных функций. Глава Росприроднадзора отметила, что важно наладить систему мониторинга по экологической ситуации во всех субъектах Российской Федерации. Она высказалась за продолжение конструктивного диалога с палатой регионов.
В ходе «Открытого диалога» Светлана Радионова ответила на многочисленные вопросы сенаторов по конкретным проблемам в субъектах Федерации, которые касаются сферы борьбы с отходами, необходимости улучшения экологического состояния крупнейших рек страны, качества воды, очистных сооружений, защиты краснокнижных растений и так далее.
В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынка Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области председатель Комитета СФ по экономический политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сенаторы Российской Федерации, представители федеральных органов исполнительной власти.