А. Кутепов: Россия и Таджикистан проводят последовательную работу по устранению существующих барьеров во взаимной торговле

Source: Russia – Council of the Federation

В СФ состоялся круглый стол, посвященный развитию торгово-экономического взаимодействия с Таджикистаном.

В Совете Федерации состоялся круглый стол «Развитие и совершенствование торгово-экономического сотрудничества» в рамках подготовки к VII Межпарламентскому Форуму «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества».

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Модераторами выступили председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и председатель Комитета Маджлиси милли по экономике и коммуникации, председатель г.Гиссара Шарифджон Джумъазода.

Андрей Кутепов подчеркнул, что Россия и Таджикистан проводят последовательную работу с целью устранения существующих барьеров во взаимной торговле, создания равных условий конкуренции для товаропроизводителей двух стран. Более 80 субъектов РФ напрямую работают с регионами Таджикистана в торгово-экономической, культурной, научно-технической и образовательной сферах. «Диалог сегодня значим для оценки потенциала торгово-экономического сотрудничества на ближайшую перспективу, а также состояния межпарламентского взаимодействия наших стран».

Сенатор предложил в рамках работы «круглого стола» обсудить как текущие вопросы экономической и инвестиционной повестки двух стран, так и вопросы цифровой трансформации, без чего невозможно развитие современного общества. «Российская сторона готова делиться своим опытом выработки передовых решений в области создания умного и безопасного города, информационной безопасности».

Парламентарий полагает, что развитие национальных систем платежных карт и платежной инфраструктуры будет способствовать более эффективному взаимодействию двух стран в финансовой и инвестиционной сфере.

«Круглый стол» на тему «Развитие и совершенствование торгово-экономического сотрудничества» VII Межпарламентского Форума «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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«Круглый стол» на тему «Развитие и совершенствование торгово-экономического сотрудничества» VII Межпарламентского Форума «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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«Круглый стол» на тему «Развитие и совершенствование торгово-экономического сотрудничества» VII Межпарламентского Форума «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Ленар Сафин

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«Круглый стол» на тему «Развитие и совершенствование торгово-экономического сотрудничества» VII Межпарламентского Форума «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Андрей Кутепов

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Игорь Морозов

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«Круглый стол» на тему «Развитие и совершенствование торгово-экономического сотрудничества» VII Межпарламентского Форума «Таджикистан — Россия: потенциал межрегионального сотрудничества»

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Андрей Кутепов

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Андрей Кутепов

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Игорь Морозов

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Андрей Кутепов выразил надежду, что обсуждение на «круглом столе» придаст новый импульс углублению экономической интеграции в интересах России и Республики Таджикистан.

Шарифджон Джумъазода подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют давние исторические корни, стратегическое сотрудничество динамично развивается. «Россия является основным внешнеэкономическим партнером Таджикистана среди стран СНГ и дальнего зарубежья».

По его словам, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Таджикистаном и Россией имеет большой потенциал. «Уверен, что сегодняшний диалог послужит реальной оценке состояния этого сотрудничества, выявлению существующих проблем, путей и механизмов их решения, определению потенциальных возможностей для расширения и развития этих отношений».

Участники заседания обсудили участие институтов поддержки экспорта и инвестиций в реализации проектов, российский опыт в выработке передовых решений в области информационной безопасности, перспективы развития взаимодействия национальных систем платежных карт и платежной инфраструктуры.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин, СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан член Комитета СФ Игорь Морозов, МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области представители Министерства экономического развития РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Банка России, Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан, Агентства по экспорту при Правительстве Республики Таджикистан, Национального Банка Таджикистана, Государственного банка Республики Таджикистан «Амонатбанк», Национальной академии наук Республики Таджикистан.

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