Андрей Максимов: «Установленная мощность возобновляемых источников энергии в России к 2050 году может достичь 97,4 ГВт»

Source: Russia Ministry of Energy

Глазго, 10 ноября. – Цель России – увеличить к 2050 году долю безуглеродных источников в энергобалансе до уровня не менее 56,5%, из них 19% придётся на гидроэлектростанции, 25% – на атомные электростанции и 12,5% – на возобновляемые источники энергии, сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов на Конференции ООН по изменению климата.

Андрей Максимов отметил, что в России на текущий момент на основе безуглеродных источников вырабатывается 40,8% всей электроэнергии. «Наша задача, как мы её сейчас видим, к 2050 году с 40,8% прийти к 56,5% полностью безуглеродной выработки в электроэнергетике», – подчеркнул глава Департмента.

По его словам, одним из способов достижения этой цели станет развитие ВИЭ в нескольких секторах, прежде всего, на оптовом рынке. По первой программе поддержки «зелёной» энергетики, действующей до конца 2024 года, в России уже отобрано 5,4 ГВт. В рамках второй программы до 2035 года, параметры которой в этом году определило Правительство, может быть введено порядка 8-9 ГВт.

«По нашим оценкам, к 2050 году объём установленной мощности объектов ВИЭ возрастёт до 97,4 ГВт. Это достаточно много, и в части энергетического баланса нужно будет решать вопросы интеграции этих объёмов ВИЭ, управления этими объёмами с учётом их резко переменной динамики», – рассказал Андрей Максимов.

Он добавил, что наряду с этими вопросами будет решаться задача по развитию систем накопления энергии, более традиционных в виде ГАЭС, либо более современных вариантов в зависимости от будущего развития российской промышленности.

Кроме того, директор Департамента отметил, что доля чистой газовой генерации в энергобалансе страны к 2050 году может составить 40% от суммарной выработки электроэнергии. В то же время доля угольной генерации будет снижаться постепенно – к 2050 году составит 4,5% от выработки, из эксплуатации будет выведено 22,2 ГВт оборудования угольных ТЭС.

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