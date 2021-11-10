Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-2010.11.2021 17:05

Александр Мисуркин и Александр Скворцов сдали экзамен по ручному управляемому спуску

Командиры основного и дублирующего экипажей ЭП-20 продолжают сдавать экзамены. Сегодня, 10 ноября 2021 года, они показывали навыки управления кораблем при воздействии реальной перегрузки, которую можно испытать во время посадки спускаемого аппарата на Землю. Для проведения экзамена используется специализированный тренажер ручного управляемого спуска на базе центрифуги ЦФ-18.

Напомним, что в начале декабря на орбиту должны отправиться японский предприниматель Юсаку Маэзава и его ассистент Йозо Хирано. Кораблем «Союз МС-20» будет управлять космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. В дублирующий экипаж ЭП-20 вошли космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо. Представители Японии отправятся в космическое путешествие как туристы.

На данном этапе подготовки к полету экзамены сдают командир основного экипажа ЭП-20 Александр Мисуркин и его дублер Александр Скворцов. Космонавты демонстрируют алгоритм действий, которые необходимо выполнить, если произойдет сбой в автоматике при спуске аппарата или поступит рекомендация перейти на ручной управляемый спуск.

«В ходе экзаменационной тренировки командир корабля выполняет четыре спуска: два в статике и еще два в динамике, когда центрифуга движется, вызывая ощущение перегрузки. Ручной управляемый спуск относится к разряду резервных, в реальности переходить на него не приходилось, но космонавты должны быть готовы к любой ситуации», − рассказал инструктор ЦПК Антон Ренжин.

При любом режиме главная задача — посадить аппарат с минимальной перегрузкой и максимально близко к расчетной точке.

15 ноября 2021 года основной и дублирующий экипажи ЭП-20 приступят к экзаменационным комплексным тренировкам, после чего продолжат предстартовую подготовку уже на Байконуре. Старт корабля «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года.

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