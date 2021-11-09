Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Памятная дата10.11.2021 00:30

10 ноября – день основания ЦЭНКИ

27 лет назад, 10 ноября 1994 года, генеральным директором Российского космического агентства был подписан приказ об образовании Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры при Российском космическом агентстве (ЦЭНКИ при РКА).

Первоначально штат Центра состоял из 75 человек. Они обеспечивали взаимодействие между организациями ракетно-космической промышленности и воинскими частями Минобороны России при эксплуатации объектов космодрома. Сегодня ЦЭНКИ трансформировался в ведущее предприятие ракетно-космической отрасли России по управлению космодромами, созданию и эксплуатации наземной космической инфраструктуры, одним из мировых лидеров по предоставлению пусковых услуг.

В периметр ЦЭНКИ входят крупнейшие предприятия отрасли: ведущие свою историю от самых истоков отечественной космонавтики НИИ стартовых комплексов им. В.П. Бармина, НИИ прикладной механики В.И. Кузнецова и Конструкторское бюро «Мотор», Центр обеспечения компонентами ракетных топлив, легендарный космодром Байконур и новейший космодром Восточный, филиал ЦЭНКИ в Гвианском космическом центре. Штат предприятия насчитывает более 12,5 тысячи сотрудников.

Задачи ЦЭНКИ сегодня — одни из самых масштабных в космической промышленности страны. Это эксплуатация наземной космической инфраструктуры космодромов России, производство и испытания ракетно-космической техники, компонентов ракетных топлив, научно-исследовательская деятельность, авторский и технический надзор.

На космодроме Восточный активно идет процесс возведения космического ракетного комплекса (КРК) «Ангара», ведутся масштабные технологические работы, монтируется уникальное многотонное оборудование. На Байконуре продолжается реализация российско-казахстанского проекта по созданию КРК «Байтерек», который станет следующим этапом развития первого космодрома планеты.

В этом году расчеты ЦЭНКИ уже обеспечили 18 успешных пусков с космодромов России, в том числе таких значимых для космонавтики и страны, как запуски спутника «Арктика-М», многоцелевого лабораторного модуля «Наука», первого в мире «киноэкипажа» на пилотируемом корабле «Союз МС-19» и других. В ближайшее время запланированы не менее важные пуски.

Традиционно 10 ноября заслуженные работники предприятия поощряются почетными грамотами и благодарностями, сотрудникам присваиваются звания заслуженных конструкторов и испытателей. За многолетний добросовестный труд в ракетно-космической промышленности, личный вклад в реализацию космических программ и проектов, высокие результаты, достигнутые при эксплуатации и испытаниях средств наземной космической инфраструктуры, в преддверии годовщины образования ЦЭНКИ отмечены 104 человека.

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