Федерация фитнес-аэробики России запустила сайт с информацией по налоговому вычету для граждан и организаций

Source: Russia Ministry of Sport

В 2022 году граждане смогут получать социальный налоговый вычет за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги. Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций. Условия для включения – физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны быть в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

Для того чтобы ответить на все возникающие вопросы граждан и физкультурно-спортивных организаций по данной теме Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Министерства спорта Российской Федерации запустила сайт fitnessrf.ru, где собрана детальная информация по налоговому вычету как для потребителя, так и для спортивных организаций.

Заявить вычет по НДФЛ на фитнес налогоплательщик сможет: с 2022 года – через работодателя по фактическим расходам; с января 2023 года – самостоятельно через личный кабинет портала «Государственные услуги» или непосредственно в территориальном управлении Федеральной налоговой службы. Со стороны потребителя получение налогового вычета на занятия спортом будет мало чем отличаться от любого другого социального налогового вычета. Ему необходимо быть плательщиком НДФЛ и иметь документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копии договоров, кассовые чеки). Обратиться за оформлением вычета можно в районную ИФНС или к работодателю. Причем получить вычет можно не только за себя, но и за детей.

Предполагается, что следуя международному опыту, где гарантом качества спортивных услуг, в том числе фитнеса, как правило, выступает государство, российские спортивные организации также должны будут соответствовать понятным критериям. Это позволит потребителю быть уверенным в том, что физкультурно-оздоровительные услуги действительно принесут пользу здоровью, а не наоборот.

В настоящее время физкультурно-спортивные организации и индивидуальные предприниматели уже подали заявления с перечнем необходимых документов в исполнительные органы власти своего региона. Минспорт России ведёт работу по формированию перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей для дальнейшего направления в адрес Федеральной налоговой службы до 1 декабря 2021 года.

Пресс-служба Минспорта России

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