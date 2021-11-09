Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС09.11.2021 09:37

Роскосмос завершил интеграцию информационных ресурсов с создаваемой ГИС ЕИР

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2429 «О проведении в 2021 году эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости» в 2021 году проводится эксперимент по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости.

Основная цель эксперимента — сбор и сопоставление данных об объектах, которые содержатся в различных государственных информресурсах. Создание единого ресурса позволит вовлечь в оборот неиспользуемые объекты, повысить достоверность сведений об имуществе и исключит дублирование данных.

Госкорпорация «Роскосмос» наряду с Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной налоговой службой, Федеральным агентством лесного хозяйства является одним из активных участников эксперимента в части предоставления данных из федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли.

Эксперимент проводят Росреестр и Минцифры в отдельных районах Республики Татарстан, Краснодарского края, Иркутской области и Пермского края. Базовыми данными для создания единого ресурса являются сведения из ЕГРН, единой электронной картографической основы, федерального фонда пространственных данных, фонда данных государственной кадастровой оценки, федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса и государственного адресного реестра.

По заданию Госкорпорации «Роскосмос» интеграцию Федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса с ведомственными и региональными информационными системами Республики Татарстан, Иркутской области, Краснодарского и Пермского краев завершили специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

Спутниковые снимки из фонда общей площадью 67 тысяч квадратных километров стали основой прототипа Единого информационного ресурса (ЕИР) о земле и недвижимости, разрабатываемого Росреестром. Новая информационная экосистема повысит эффективность управления земельно-имущественным комплексом субъектов России. Материалы фонда доступны физическим, юридическим лицам и органам власти через интуитивно понятный интерфейс геопортала Роскосмоса. В личном кабинете можно выбрать различные уровни обработки геопространственных изображений с отечественных спутников дистанционного зондирования Земли, заказать и получить их.

Заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко: «Сегодня ни для кого уже не секрет, что данные дистанционного зондирования Земли используются во всех сферах деятельности и экономики, где требуется достоверная, актуальная и объективная информация о состоянии территорий и объектов, расположенных на Земле. Поэтому использование космических данных ДЗЗ при формировании единого информационного ресурса о земле и недвижимости является объективной необходимостью для повышения достоверности, качества и полноты сведений об объектах недвижимости и территориях, содержащихся в государственных информационных ресурсах. При этом Госкорпорация предлагает расширить возможности ДЗЗ по предоставлению не только данных, но и соответствующих сервисов на основе этих данных».

Для обработки данных дистанционного зондирования Земли, передаваемых в рамках эксперимента Росреестру, используется собственная разработка Научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП, входит в РКС) — комплекс автоматической потоковой обработки информации (АПОИ), который формирует готовые продуктовые решения для размещения в личном кабинете пользователя геопортала.

Заместитель директора проектов РКС Александр Ребрий: «В условиях цифровизации экономики эффективное использование данных спутниковой съемки Земли из космоса является главной целью формирования и ведения Федерального фонда. В этой работе мы используем самые современные отечественные технологии хранения, обработки и распространения данных. Продолжаем работу над функционалом, например, внедряем возможность заказа будущей съемки и подключаем сервис уведомлений о наличии запрашиваемых актуальных изображений».

Единый информационный ресурс о земле и недвижимости — цифровая система Росреестра, призванная повысить прозрачность и эффективность управления земельными ресурсами и вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты, а также предоставить гражданам и организациям полную информацию о земельных участках, возможностях и ограничениях их использования. Ресурс объединит информационные системы 11 федеральных органов исполнительной власти. Согласно Постановлению Правительства, эксперимент по созданию ЕИР проходит в Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области и Республике Татарстан.

Федеральный фонд данных ДЗЗ, созданный в соответствии с Федеральным законом от 7 марта 2018 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О космической деятельности», становится востребованным цифровым инструментом органов власти, бизнеса и граждан. Дальнейшее развитие фонда в направлении интеграции с другими российскими информационными ресурсами позволит расширить спектр оказываемых цифровых услуг, увеличить круг потенциальных пользователей и ускорить внедрение космической продукции и услуг в различные отрасли отечественной экономики.

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