Почти 150 тысяч человек приняли участие в народном онлайн-голосовании Национальной спортивной премии 2021 года

Source: Russia Ministry of Sport

148 тысяч 645 человек приняли участие в народном онлайн-голосовании для отбора тройки финалистов в каждой категории Национальной спортивной премии 2021 года. Всего за 108 номинантов было отдано 318 тысяч 835 голосов.

Народное онлайн-голосование является II туром отборочного этапа Национальной спортивной премии. В I туре Конкурсные комиссии отобрали шесть номинантов для участия в народном онлайн-голосовании.

Жители всех субъектов Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока, определили по три номинанта в каждой из 18 категорий в 11 номинациях. Всего – 54 номинанта, получивших наибольшее количество голосов.

Финалисты народного онлайн-голосования:

Номинация «Гордость России»:

Категория «Спортсмен года»

Ян Непомнящий (шахматы, гроссмейстер, победитель Турнира прендентов)

Евгений Рылов (плавание, двукратный чемпион Игр в Токио)

Максим Храмцов (тхэквондо, первый в истории российский спортсмен – чемпион Игр)

Категория «Спортсменка года»

София Позднякова (фехтование, двукратная чемпионка Игр в Токио)

Светлана Ромашина (первая в истории семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию)

Мадина Таймазова (дзюдо, бронзовый призер Игр в Токио)

Категория «Тренер года»

Ольга Акопян (гандбол, в сезоне-2020/21 была назначена исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА и в этом качестве привела клуб к первой в его истории победе в чемпионате страны и пробилась в «Финал четырёх» DELO EHF Champions League, сильнейшего международного клубного турнира мира)

Дмитрий Глотов (фехтование, старший тренер сборной России. Им были подготовлены, шесть мастеров спорта, которые входили в состав национальной сборной команды России (кадеты, юниоры и основной состав)

Сергей Петров (тхэквондо, тренер олимпийского чемпиона по тхэквондо Владислава Ларина. Благодаря активной работе Сергея Николаевича с 2013 г. тхэквондо включено в перечень базовых видов спорта в Республике Карелия)

Номинация «Регион России (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации»:

Белгородская область

Кемеровская область

Ставропольский край

Номинация «Спортивный объект России»:

Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс «Белгород-арена»

Стадион «Калининград»

Спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас»

Номинация «Надежда России»:

Категория «Лучшая организация адаптивного спорта»

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (МБУ «СШОР «Заря»), г. Дзержинск, Нижегородская область

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области «Спортивно-адаптивная школа по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Заря», г. Бийск, Алтайский край

Категория «Спортивная школа года»

ГБУ Московской области «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу», г. Одинцово

ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по вольной борьбе им. С.П. Андиева», Республика Северная Осетия – Алания

ОБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию» г. Курска

Номинация «За служение спорту» (за вклад в развитие физической культуры и спорта):

Игорь Коновалов (доктор педагогических наук, стаж работы – 34 года. Опубликовал более 750 научных работ, в том числе более 150 статей в центральных изданиях, издано 17 монографий, 94 учебных и учебно-методических разработок и пособий, посвященных профессиональной подготовке специалистов в области различных видов спорта, а также различным аспектам физического воспитания школьников, студентов музыкальных ССУЗ и ВУЗ физической культуры и спорта, инвалидов и людей с ОВЗ.)

Михаил Лагутин (кандидат медицинских наук, стаж работы – 29 лет. Заслуженный врач Российской Федерации. С 2013 года Лагутин М.П. является врачом по спортивной медицине ФНКЦ СМ ФМБА России.)

Сергей Левушкин (доктор биологических наук, стаж работы – 33 года. Автор более 450 научных трудов, 25 монографий в области комплексного контроля в спорте, современных технологий и компьютерных экспертных систем оценки и коррекции физического состояния человека и управления физической тренировкой. Руководитель более 25 научных проектов и грантов Министерства спорта, ФМБА, РГНФ, Министерства образования и науки.)

Номинация «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»:

Центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти, Самарская область

Центр тестирования ГТО Кемеровского муниципального округа, Кемеровская область

Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района Санкт-Петербурга

Номинация «Преодоление» (за вклад в развитие адаптивного спорта):

Категория «Спортсмен года»

Ризван Абдурахманов (спорт глухих, греко-римская борьба)

Александр Кузюков (фехтование на колясках, двукратный чемпион Паралимпиады в Токио)

Казбек Хугаев (спорт глухих, вольная борьба)

Категория «Спортсменка года»

Анастасия Гонтарь (спорт лиц с ПОДА, плавание, чемпионка Паралимпиады в Токио)

Виктория Ищиулова (спорт лиц с ПОДА, плавание, чемпионка Паралимпиады в Токио)

Валерия Шабалина (спорт ЛИН, плавание, трехкратная чемпионка Паралимпиады в Токио)

Категория «Тренер года»

Ольга Байдалова (Личный тренер трехкратного чемпиона XVI Паралимпийских летних игр по плаванию в комбинированной мужской эстафете 4×100, в дисциплине 100м брасс и в дисциплине 200м комплексное плавание Андрея Калины)

Хасан Исмаилов (Под его руководством команда по фехтованию на колясках на XVI Паралимпийских летних играх в Токио завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали)

Юрий Назаренко (под его руководством Паралимпийская команда России по плаванию завоевала 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых медалей на XVI Паралимпийских летних играх в Токио)

Номинация «Спорт для всех»

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности»

Сергей Васильев (Диспетчер филиала «Удмуртэнерго», тренер-преподаватель по шахматам МБУ ДО Дебесская ДЮСШ с. Дебесы Удмуртской Республики. Выступает организатором Всероссийских соревнований по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников)

Иван Иванов (Инструктор-методист по спорту и делам молодежи МКУК «Центр досуга» п. Седаново Усть-Илимского района Иркутской области)

Дмитрий Яксонов (Учитель физической культуры ГБОУ СО «Лицей» с. Хрящевка Ставропольского района Самарской области, создал спортивный клуб «НИКА»)

Категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства, работы»

Светлана Логинова (Инструктор-методист отдела планирования

и проведения спортивных мероприятий ГАУ Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки г. Благовещенска Амурской области)

Наталья Тагиева (Тренер по тхэквондо ГТФ МБУ спортивная школа единоборств города Ставрополя Ставропольского края. В рамках общероссийского проекта «Ни минуты

не теряя, мы здоровье укрепляем» проводит физкультурные занятия с различными категориями граждан.

Илья Шадриков (Руководитель и тренер Московской областной общественной организации «Спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» г. Красногорска Московской области)

Номинация «Спортивная солидарность» (за укрепление международных спортивных отношений):

Марат Бариев (Председатель Олимпийского Совета Республики Татарстан, Вице-президент Международного комитета спортивных игр «Дети Азии»)

Елена Вяльбе (3-х кратная Олимпийская чемпионка, 14-и кратная чемпионка мира, главный тренер сборной команды России по лыжным гонкам, президент Федерации лыжных гонок России)

Владимир Сальников (Находясь на посту члена бюро FINA, способствовал привлечению крупнейших спортивных соревнований в Россию. С 2013 г. по н.в. – член бюро Международной федерации плавания (FINA); 2012 г. по н.в. – член исполкома Олимпийского комитета России)

Номинация «Эпоха в спорте» (за многие годы работы на благо развития спорта в стране):

Владимир Акилов (Своим ярким примером активного и здорового образа жизни он прививает всем своим воспитанникам здоровый образ жизни. Труд и результаты его воспитанников широко известны за рубежом, и не раз оценивались иностранными специалистами, как выдающиеся достижения тренерской профессии. Заслуженный тренер России)

Ирина Винер-Усманова (президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России по художественной гимнастике. Ее воспитанницы: двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева; олимпийская чемпионка и многократная абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева; олимпийская чемпионка Маргарита Мамун; олимпийская чемпионка Юлия Барсукова; серебряные призеры Игр Яна Кудрявцева, Ирина Чащина, Дарья Дмитриева, Дина Аверина; шестикратная чемпионка мира Амина Зарипова; чемпионки мира Марина Николаева, Яна Батыршина, Наталия Липковская, Ольга Капранова, Ольга Белова, Венера Зарипова и Елена Холодова)

Сергей Тетюхин (член Президиума Всероссийской федерации волейбола, олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной России. Всего в составе национальной команды Сергей Тетюхин провел 320 официальных матчей, в которых набрал 2488 очков и 514 отыгранных подач, первым из российских волейболистов преодолев рубежи в 300 матчей и 3000 выигранных мячей. В 2018 году завершил игровую карьеру. В настоящее время является генеральным менеджером мужской сборной России)

Номинация «Спортивный парнас» (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни):

Категория «Лучший журналист»

Евгений Богатырёв

Дмитрий Занин

Игорь Рабинер

Категория «Лучшая спортивная печатная и медиапродукция»

Информационный портал «TveriSport.ru»

«Советский спорт»

«Спорт24»

Победители премии будут определены по итогам голосования Экспертного совета, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России.

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 12-й раз. Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, благодаря которым спорт в стране становится всё более популярным.

Победители будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 8 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Официальный сайт Национальной спортивной премии – https://sport-premia.ru.

Пресс-служба Минспорта России

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