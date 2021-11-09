Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара09.11.2021 14:36

На Восточном начались испытания систем газоснабжения для «Ангары»

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к автономным испытаниям двух систем газоснабжения на унифицированном техническом комплексе космодрома Восточный.

В рамках создания космического ракетного комплекса «Ангара» испытания должны пройти две системы газоснабжения: система выдачи сжатых газов потребителю и система производства и хранения сжатых газов. После успешного завершения автономных испытаний системы будут приняты в эксплуатацию.

Напомним, что в ходе модернизации технического комплекса для космического ракетного комплекса «Ангара» в Энергоблоке в ноябре 2020 года было установлено 172 баллона высокого давления. В течение этого года проходил монтаж дополнительных трубопроводов и необходимого оборудования для систем газоснабжения.

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