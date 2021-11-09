Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#Союз МС-2009.11.2021 17:08

На Байконур доставлена двигательная установка системы аварийного спасения

На космодром Байконур прибыла двигательная установка системы аварийного спасения в рамках подготовки к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20». ДУ САС была доставлена в аэропорт «Крайний» самолетом АН-12.

В настоящее время специалистами Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос») проведены ее выгрузка и транспортирование в сооружение № 54 площадки № 112 космодрома.

Двигательная установка системы аварийного спасения представляет собой систему из трех типов ракетных двигателей твердого топлива: разделяющие — для отделения и отведения уводимой части от ракеты «Союз-2», управляющие двигатели для формирования и стабилизации траектории полета и двигатели сброса створок для отделения и отвода ДУ САС и бытового отсека от места посадки спускаемого аппарата. Перед отделением первой ступени носителя двигательная установка САС сбрасывается.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» запланирован в начале декабря 2021 года со стартового комплекса «Восток» космодрома Байконур. Полет на Международную космическую станцию длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа является космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, а в качестве участников космического полета в основной экипаж были назначены Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей», и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы. Их дублеры: космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо.

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