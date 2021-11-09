Л. Гумерова провела заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы поддержали закон о дополнительных гарантиях отдельным категориям работников, имеющим несовершеннолетних детей.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела заседание Комитета.

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Член Комитета СФ Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа представила Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». «Законом закрепляются дополнительные гарантии отдельным категориям работников, имеющим несовершеннолетних детей. Вносятся изменения в ряд статей Трудового кодекса РФ, устанавливающие для таких работников дополнительные трудовые гарантии при осуществлении работы в ночное время, выполнении сверхурочной работы, направлении в служебные командировки», — сказала она.

Лилия Гумерова отметила, что указанный закон отвечает приоритетам государственной политики в сфере защиты семьи и детей, а также закрепляет на федеральном уровне единые подходы к обеспечению прав и законных интересов многодетных семей в части установления трудовых гарантий для работников, имеющих трех и более детей.

Сенаторы предложили верхней палате одобрить данный федеральный закон.

В ходе заседания заместитель председателя Комитета СФ Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя представила законопроект «О внесении изменения в статью 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации (в части исполнения органами опеки и попечительства обязанностей опекуна или попечителя в отношении выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)». Законопроектом предлагается закрепить правомочность исполнения органами опеки и попечительства обязанности законного представителя в отношении несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от вида организации, выпускником которой они будут являться, пояснила парламентарий.

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Владимир Бекетов

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Сенаторы поддержали законопроект, отметив, что он рассмотрен до прохождения процедуры первого чтения.

Член Комитета СФ Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края проинформировал о рекомендациях «круглого стола» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации», проведенного Комитетом СФ 21 октября этого года. Сенаторы в целом поддержали представленные рекомендации и предложили продолжить работу, в том числе по вопросам, касающимся улучшения качества подготовки педагогических кадров.

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