Л. Гумерова предложила вузам активно участвовать в развитии студенческих научных объединений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в I Всероссийском семинаре-совещании, посвященном организации научно-исследовательской работы вузов.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан в режиме видеоконференции приняла участие в I Всероссийском семинаре-совещании «Проблемы и задачи организации научно-исследовательской работы вузов РФ». Мероприятие состоялось в Южном федеральном университете.

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Как отметила Лилия Гумерова, Год науки и технологий ставит серьезные задачи, которые Комитет СФ решает с опорой на ключевых партнеров: Российскую академию наук, Российский союз ректоров, профильные министерства. «Мы находимся в активном диалоге с теми, кому адресованы принимаемые инициативы: академиками и профессорами РАН, молодыми учеными и представителями студенческих сообществ», — подчеркнула она.

Сенатор обратила внимание, что рассматриваемые вопросы воспитания и воспроизводства исследовательских кадров, формирования индивидуальных научных траекторий максимально приближены к непосредственным участникам данных процессов — студентам и профессорам российских университетов. «От их личной вовлеченности во многом зависит, насколько эффективной будет обсуждаемая сегодня модель студенческих научных объединений», — считает парламентарий.

В основе проблем развития научного кадрового потенциала — недостаточность мер поддержки талантливой молодежи

Лилия Гумерова напомнила о состоявшихся в мае 2021 г. парламентских слушаниях по научному кадровому потенциалу страны. «В ходе подготовки совместно с РАН, профильными министерствами, экспертами было выявлено, что в основе проблем развития научного кадрового потенциала — недостаточность мер поддержки талантливой молодежи. Мы также указали на важность привлечения самих студентов, молодых исследователей к разработке стратегических документов, касающихся развития и сопровождения молодых талантов».

Сенатор сообщила о внесенном в конце октября в Государственную Думу законопроекте, закрепляющем правовой статус научно-образовательных центров. По ее словам, эта инициатива позволит, в том числе, привлечь больше субъектов РФ к оказанию поддержки практико-ориентированных научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от особенностей и конкретных потребностей регионов.

Лилия Гумерова предложила рекомендовать вузам активно участвовать в развитии студенческих научных объединений (СНО), особенно вузам — победителям программы ПРИОРИТЕТ-2030, а Министерству науки и высшего образования РФ и Российскому союзу ректоров в течение года вести мониторинг этой работы.

«Предлагаю через год подвести итоги и, возможно, проработать вопрос о создании постоянно действующей коммуникационной площадки по обмену успешными практиками работы СНО», — заключила законодатель.

В дискуссии приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов, ректор Южного федерального университета (ЮФУ) Инна Шевченко, председатель Совета ректоров вузов Юга России, президент ЮФУ Марина Боровская, проректоры вузов, курирующие деятельность СНО, руководители СНО из числа студентов, эксперты.

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