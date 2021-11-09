К. Косачев: Россия и Куба достигли беспрецедентно высокого уровня сотрудничества в области образования

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел встречу с Министром высшего образования Республики Куба.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Министром высшего образования Республики Куба Хосе Рамоном Саборидо Лоиди. Во встрече принял участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба Сергей Михайлов. МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края

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Константин Косачев отметил, что встречи с профильными министрами зарубежных стран представляют значительный интерес для российских парламентариев.

«У России и Кубы достигнут беспрецедентный уровень сотрудничества в сфере высшего образования», — заявил Константин Косачев. Он подчеркнул, что Совет Федерации имеет непосредственное отношение к этому процессу. «Вопросы, которые ставит перед нами кубинская сторона в образовательной сфере, решаются в полном объеме», — сказал вице-спикер СФ.

Он также отметил интенсивность и регулярность российско-кубинских межпарламентских контактов и подтвердил имеющееся у Председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса приглашение руководства Совета Федерации посетить Россию с визитом.

«Курс на всемерное развитие отношений с Кубой пользуется полной поддержкой российских сенаторов», — подчеркнул Константин Косачев.

Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром высшего образования Республики Куба Хосе Рамоном Саборидо Лоиди

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Константин Косачев

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Сергей Михайлов

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром высшего образования Республики Куба Хосе Рамоном Саборидо Лоиди

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром высшего образования Республики Куба Хосе Рамоном Саборидо Лоиди

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Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром высшего образования Республики Куба Хосе Рамоном Саборидо Лоиди

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром высшего образования Республики Куба Хосе Рамоном Саборидо Лоиди

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром высшего образования Республики Куба Хосе Рамоном Саборидо Лоиди

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром высшего образования Республики Куба Хосе Рамоном Саборидо Лоиди

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром высшего образования Республики Куба Хосе Рамоном Саборидо Лоиди

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с Министром высшего образования Республики Куба Хосе Рамоном Саборидо Лоиди

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Хосе Рамон Саборидо Лоиди выразил благодарность за активное содействие, оказываемое российскими законодателями в ходе работы над программами по предоставлению стипендий кубинским студентам, обучающимся в российских вузах. По его словам, в Республике Куба высоко оценивают перспективы развития этого направления взаимодействия и работают над тем, чтобы предоставить такие же возможности российским студентам.

Министр отметил, что Куба намерена восстанавливать программы изучения русского языка и развивать контакты с российскими вузами.

Хосе Рамон Саборидо Лоиди проинформировал о состоявшихся во время его пребывания в Москве встречах с представителями профильных ведомств. В ходе переговоров обсуждено российско-кубинское сотрудничество в области образования и науки. Достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии.

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