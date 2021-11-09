К. Косачев: Межвузовские связи одна из важнейших предпосылок для формирования единого пространства в сфере образования

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ выступил на научно-методическом симпозиуме по вопросам партнерства образовательных учреждений.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в научно-методическом симпозиуме по вопросам партнерства образовательных учреждений в рамках Недели образования СНГ «30 лет партнерству учебных заведений Содружества Независимых Государств в области образования, науки и молодежной политики».

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Симпозиум ведущих вузов стран Содружества прошел на базе Российского университета дружбы народов при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и Исполнительного комитета СНГ.

Мероприятие нацелено на повышение эффективности партнерства образовательных учреждений государств-участников СНГ для развития культурно-гуманитарного пространства Содружества Независимых Государств.

С приветственным словом к участникам пленарного заседания обратились Президент РУДН Владимир Филиппов, Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, представители Министерства науки и высшего образования и МИД России.

По мнению Константина Косачева, опыт сосуществования в рамках единого государства, экономические, культурные и человеческие связи, распространение русского языка как средства межнационального общения и сохранившиеся межвузовские связи — всё это важнейшие предпосылки для формирования единого пространства в сфере образования, а в более широком смысле – культурно-гуманитарной общности.

Вице-спикер СФ отметил, что сотрудничество в сфере образования объективно способствует интеграции во всех иных сферах – от науки и технологий до экономики и управления.

«Активные внешние образовательные связи для любого государства – это еще и немаловажный фактор его «мягкой силы», гуманитарного влияния и привлекательности в мире», — подчеркнул Константин Косачев.

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