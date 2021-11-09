Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Артек09.11.2021 21:27

Космические встречи на суперфинале Большой перемены

Первый увлекательный и насыщенный день финалистов конкурса начался с мотивационных встреч с космонавтом-испытателем Иваном Вагнером, который смог не только завоевать внимание аудитории своей историей в ракетно-космической отрасли, но и ответить на большое количество интересующих ребят вопросов о космической медицине и экологии, психологической подготовке и туристических полетах.

Церемония открытия финала состоялась при участии начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергея Новикова и руководителя проекта «Большая перемена», директора Роспатриотцентра Наталии Мандровой, а также с борта международной космической станции всех финалистов поздравили представители отряда космонавтов Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров:

«Дорогие друзья, финалисты Всероссийского конкурса “Большая перемена”! Поздравляем вас с выходом в финал конкурса. Вы успешно справились со всеми заданиями и уже успешно сделали самую главную победу – победу над собой. Ведь вы не побоялись сделать первый шаг навстречу своей мечте, а полет человека в космос когда-то тоже был только мечтой, а в этом году весь мир отмечает его 60-летие».

Впереди у ребят неделя активной работы, участие в мастер-классах и знакомство с экспертами по направлениям. Каждый получит доступ к информационно-образовательной среде, которая поможет ему формировать hard и soft компетенции по развитию себя и своего окружения.

В течение всего финала для участников будет работать интерактивный планетарий и стенд Госкорпорации «Роскосмос» с уникальными экспонатами, где участникам предложат пройти увлекательный квест, написать пост в социальных сетях и получить памятные призы и сувениры от Госкорпорации.

Справочно:

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — это онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации школьников. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодежи.

В 2020 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников, а в 2021 году уже более 2,5 миллионов участников.

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