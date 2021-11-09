Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект о внедрении системы идентификации зрителей на спортивных мероприятиях.

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 8 ноября, состоялось заседание Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, на котором был рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Законопроект разработан Минспортом России и внесен Правительством Российской Федерации на рассмотрение Государственной Думы во исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации.

Перед заседанием комитета прошел круглый стол, на котором обсудили основные вопросы данного проекта федерального закона. В обсуждении принимали участие представители Минспорта России, Минцифры России, МВД России, Олимпийского комитета России, Российского футбольного союза, Континентальной хоккейной лиги, Всероссийского федерации волейбола, Федерации регби России и АНО «Единая баскетбольная лига».

Законопроектом вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования» (Fan ID). Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителей, участников спортивных мероприятий, а также иных лиц, задействованных в проведении соревнований. Введение данной системы позволит повысить общественную безопасность и обеспечить порядок при проведении соревнований как российского, так и международного уровня. Законопроект регламентирует вопросы оформления и учета карты, основания для отказа в ее оформлении и приостановления ее действия.

Информационная система идентификации болельщиков (СИБ) была создана и эксплуатировалась в периоды подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Персонифицированную карту зрителя должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал его обладателю возможность пользования различными льготами. В частности, болельщику предоставлялось право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан – безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Принятие законопроекта создаст возможность использовать накопленный опыт в рамках российских и международных соревнований.

Законопроект закрепляет за Правительством Российской Федерации ряд полномочий, в том числе, по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных задействованных в их проведении лиц, с использованием персонифицированной карты является обязательной.

Идентификация зрителей и иных лиц будет осуществляться с соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации по защите персональных данных.

В соответствии с законопроектом роль единого оператора информационной системы идентификации болельщиков будет выполнять Минцифры России. Порядок взаимодействия систем идентификации болельщиков и контроля доступа объектов спорта определяется Правительством Российской Федерации.

Законопроектом также уточняются права и обязанности собственников (пользователей) объектов спорта, организаторов официальных спортивных соревнований, в частности, осуществлять контроль за наличием действующей карты, в том числе с применением технических средств.

Кроме того, в соответствии с законопроектом организаторам предоставлено право оказывать зрителям, имеющим персонифицированные карты, дополнительные услуги. Так, вне зависимости от формата персонифицированной карты зрителя, она сможет обеспечивать материальные бонусы владельцу (скидки и акции на продукцию и товары, реализуемые в «чаше стадиона», а также у партнеров футбольных клубов), участие в закрытых мероприятиях, проводимых только среди футбольных болельщиков.

По итогам заседания Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту принял решение поддержать проект федерального закона и рекомендовать Государственной Думе принять его в первом чтении.

Представители спортивной общественности высказали свои замечания и предложения. Они касаются, в том числе, обеспечения финансирования введения систем Fan ID, а также обеспечения комфортного получения верификации для болельщиков. Данные замечания предстоит учесть при подготовке ко второму чтению и разработке подзаконных актов.

Пресс-служба Минспорта России

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