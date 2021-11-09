Г. Карелова: Проект «Онкопатруль» стал эффективным инструментом формирования онконастороженности у граждан России

Source: Russia – Council of the Federation

Проект получит развитие в большинстве регионов России, уверена вице-спикер СФ.

Проект «Онкопатруль» стал эффективным инструментом формирования онконастороженности у граждан России, подчеркнула заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Она сообщила, что этот вопрос был рассмотрен в рамках заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике был рассмотрен вопрос проведения акции «Онкопатруль» в субъектах Российской Федерации.

Вице-спикер СФ подчеркнула важность борьбы с онкологическими заболеваниями. «Это один из приоритетов государственной политики», — сказала сенатор. Она напомнила, что при поддержке Совета Федерации принята отдельная федеральная программа в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленная на снижение показателя смертности от онкологических заболеваний, развитие первичного звена, укрепление кадрового потенциала онкологической службы, внедрение современных технологий диагностики заболеваний в практику.

Важной мерой в сфере здравоохранения, по мнению Галины Кареловой, стала реализуемая с участием Совета Федерации РФ акция «Онкопатруль». По данным ФГБУ «НМИЦ радиологии» Министерства здравоохранения России, за три года проведения акции более 5 тыс. человек из 13 субъектов Федерации приняли участие в мероприятиях по диагностики онкологических заболеваний, выявлено и подтверждено 35 онкологических заболеваний, а также более 500 доброкачественных патологий различной локализации. Проект включает в себя проведение скринингов на предприятиях, лекций, мастер-классов и других мероприятий, направленных на информирование граждан и диагностику онкологических заболеваний.

Объединение медицинского и образовательного форматов стало ключевой особенностью программы, которая эффективно проявила себя в формировании более высокого уровня онконастороженности среди граждан

«Проект «Онкопатруль» также выполняет важную информационно-просветительскую функцию. Объединение медицинского и образовательного форматов стало ключевой особенностью программы, которая эффективно проявила себя в формировании более высокого уровня онконастороженности среди граждан. Проведение лекций и мастер-классов в формате диалога с участием онкологов существенно повысило уровень сознательности людей в части личной ответственности за собственное здоровье», — прокомментировала Галина Карелова.

Сенатор выразила надежду, что проект получит развитие в большинстве регионов России, напомнив, что только ранняя диагностика, применение комплексных и комбинированных методов лечения гарантируют высокий шанс победы над онкологическими заболеваниями.

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