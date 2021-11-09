Г. Карелова: Принятые федеральные законы расширяют социальные гарантии граждан в сфере трудовых отношений

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Вице-спикер СФ прокомментировала принятие изменений в Трудовой кодекс РФ.

Государственной Думой приняты два федеральных закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и «О внесении изменений в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации», которые расширяют социальные гарантии граждан в сфере трудовых отношений.

Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Соответствующие законопроекты, инициированные и разработанные членами Комитета Совета Федерации по социальной политике Галиной Кареловой, Инной Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и Мохмадом Ахмадовым, АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики предоставляют дополнительные гарантии работникам, имеющим несовершеннолетних детей, а также закрепляют право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы гражданам, осуществляющим уход за инвалидами 1 группы.

Галина Карелова отметила, что принятие Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» расширяет список лиц, которых работодатель не имеет права привлекать без письменного согласия к выполнению сверхурочных работ, работ в праздники и ночное время, а также направлять в командировку. «Теперь к таким категориям относятся одинокие родителей, воспитывающие детей до 14 лет, семьи, где один из родителей работает вахтовым методом, а также работники, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 14 лет», — сказала сенатор.

Комментируя Федеральный закон «О внесении изменений в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации», вице-спикер СФ напомнила, что при реализации государственной политики, направленной на поддержку инвалидов, необходимо учитывать условия и жизненные ситуации, затрагивающие лиц, которые осуществляют уход за ними.

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