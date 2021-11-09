Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#ИКИ РАН#Луна09.11.2021 06:40

В России начали отработки прибора для геологоразведки Луны с орбиты

Институт космических исследований (ИКИ) РАН изготовил первые образцы гамма- и нейтронного спектрометра (ЛГНС) для геологоразведки Луны с орбиты и ведет их отработку. Об этом сообщил ТАСС завотделом ядерной планетологии ИКИ Игорь Митрофанов.

«Натурно-массовый и тепловой опытные образцы прибора для того, чтобы делать первые испытания и первые отработки, уже изготовлены и отправлены на предприятие, сейчас в ИКИ мы испытываем оптимальные режимы работы с технологическим образцом», — отметил Митрофанов.

По словам ученого, летный образец прибора, который будет установлен на аппарат «Луна-26», еще рано изготавливать.

Ранее Митрофанов сообщил ТАСС, что установка прибора на орбитальном аппарате «Луна-26» позволит просканировать почти всю поверхность естественного спутника Земли, потому что он будет пролетать практически над всеми его районами. По словам ученого, разрабатываемый в ИКИ прибор измерит гамма-излучение и поток нейтронов, по накопленному гамма-излучению будет составлена общая усредненная карта, определяющая элементный состав и количество летучих веществ на Луне.

Первая в истории современной России лунная миссия планируется на 2022 год («Луна-25»), миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» — в 2025 году, «Луна-28» — в 2027-2028 годах.

Источник: ТАСС6 ноября 2021 года, 01:03

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