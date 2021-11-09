Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Конференция09.11.2021 12:53

В РКК «Энергия» открылась XXII Научно-техническая конференция

В Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») начала работу XXII Научно-техническая конференция ученых и специалистов, посвященная 60-летию полета Ю.А. Гагарина, 75-летию ракетно-космической отрасли и основания РКК «Энергия».

На пленарном заседании председатель оргкомитета конференции, генеральный конструктор корпорации, член-корреспондент РАН Владимир Соловьев напомнил, что конференции ученых и специалистов проводятся на предприятии с 1967 года и за это время приобрели достаточно широкую известность, став межотраслевыми. Сам он, будучи молодым специалистом, выступал с докладом на конференции в 1978 году и участникам нынешней конференции также пожелал «познать радость новых открытий».

О необходимости и важности реализации научных идей, высказанных на конференции, их воплощении в космических разработках сказал генеральный директор РКК «Энергия» Игорь Озар. С докладом «Эволюция „быстрых“ схем сближения: от МКС к Лунной станции» выступил заместитель руководителя центра — начальник отдела баллистики РКК «Энергия», кандидат технических наук Рафаил Муртазин.

В дистанционном формате к участникам конференции обратились академик РАН, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов Олег Кононенко. С борта Международной космической станции прозвучало видеоприветствие космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

На участие в XXII Научно-технической конференции подали заявки более 500 ученых и специалистов из 67 предприятий ракетно-космической отрасли и высших учебных заведений, которые представят 299 докладов, в том числе 125 от РКК «Энергия». В числе участников: сотрудники РКЦ «Прогресс», ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, НПО имени С.А. Лавочкина, РКС, ЦНИИмаш, НПП «Квант», КБ химавтоматики, корпорации «Московский институт теплотехники», Института физики прочности и материаловедения СО РАН, ЦНИИСМ, представители высших учебных заведений: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МАИ, Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева, Южно-Уральского государственного университета и др. В этом году ограничений по возрасту участников нет, благодаря чему на ней смогут выступить опытнейшие специалисты отрасли и ведущие ученые вузов. В связи с антиковидными ограничениями докладчики из других организаций не смогли приехать в корпорацию, их выступления будут организованы онлайн в режиме видеоконференции.

К участию в конференции принимались научные исследования, проектно-конструкторские и методические разработки, экспериментальные работы, работы по созданию и внедрению в производство прогрессивных технологических процессов, материалов, совершенствованию методов управления и организации разработок. В ходе конференции будут работать 16 тематических секций: «Пилотируемые комплексы»; «Конструкция, прочность и материаловедение»; «Бортовые комплексы управления»; «Приборы и системы»; «Бортовые и наземные радиотехнические комплексы»; «Электромеханика»; «Космическая баллистика, аэрогазодинамика, теплообмен, динамика переходных процессов и нагружения»; «Проектирование средств выведения»; «Проектирование автоматических космических комплексов и систем»; «Производство и технологии»; «Двигатели, двигательные и энергетические установки»; «Системы терморегулирования и жизнеобеспечения»; «Летные испытания и эксплуатация КА и средств выведения»; «Целевое использование пилотируемых космических комплексов»; «Информационные технологии»; «Экономика и менеджмент космической деятельности, управление проектами и персоналом, международная деятельность».

Помимо главной, первой, второй и третьей премий на конференции, посвященной сразу нескольким юбилейным датам, дополнительно установлены премия имени Ю.А. Гагарина и премия к 75-летию РКК «Энергия» в размере 100 тысяч рублей каждая. Итоги конференции будут подведены в пятницу, 12 ноября.

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