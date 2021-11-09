Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили приоритетные направления государственной политики в области декриминализации.

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Реализация приоритетных направлений государственной политики в области декриминализации общества, в том числе и молодежи».

Смотрите также

Мероприятие провел председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области В работе приняли участие сенаторы РФ и представители профильных министерств и ведомств.

Как отметил Виктор Бондарев, уровень преступности в стране продолжает оставаться значительным. Зачастую преступные деяния совершаются несовершеннолетними и молодыми людьми.

«Вызывает озабоченность популяризация криминальной идеологии в молодежной среде. Этому вопросу законодатели уделяют повышенное внимание», — сказал сенатор.

«Повышение уровня общественной безопасности в государстве и дальнейший процесс декриминализации общества являются важнейшими составляющими сферы национальной безопасности Российской Федерации в целом», — подчеркнул Виктор Бондарев.

С докладами по теме выступили статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, а также представители Главной военной прокуратуры, Министерства юстиции РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», а также Министерства здравоохранения РФ.

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

1 из 26

Виктор Бондарев

2 из 26

Маргарита Павлова

3 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

4 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

5 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

6 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

7 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

8 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

9 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

10 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

11 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

12 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

13 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

14 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

15 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

16 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

17 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

18 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

19 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

20 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

21 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

22 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

23 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

24 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

25 из 26

«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности

26 из 26

В процессе обсуждения докладов и выступлений состоялся заинтересованный диалог, в ходе которого высказаны дополнительные предложения к проекту решения. В частности, с предложениями законодательного характера выступил член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области

После соответствующей доработки решение будет утверждено членами комитетов СФ и направлено в заинтересованные министерства и ведомства.

MIL OSI