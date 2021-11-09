Source: Russia – Council of the Federation
Сенаторы обсудили приоритетные направления государственной политики в области декриминализации.
В Совете Федерации состоялся «круглый стол» на тему «Реализация приоритетных направлений государственной политики в области декриминализации общества, в том числе и молодежи».
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Мероприятие провел председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области В работе приняли участие сенаторы РФ и представители профильных министерств и ведомств.
Как отметил Виктор Бондарев, уровень преступности в стране продолжает оставаться значительным. Зачастую преступные деяния совершаются несовершеннолетними и молодыми людьми.
«Вызывает озабоченность популяризация криминальной идеологии в молодежной среде. Этому вопросу законодатели уделяют повышенное внимание», — сказал сенатор.
«Повышение уровня общественной безопасности в государстве и дальнейший процесс декриминализации общества являются важнейшими составляющими сферы национальной безопасности Российской Федерации в целом», — подчеркнул Виктор Бондарев.
С докладами по теме выступили статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, а также представители Главной военной прокуратуры, Министерства юстиции РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», а также Министерства здравоохранения РФ.
«Круглый стол» Комитета СФ по обороне и безопасности
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Виктор Бондарев
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Маргарита Павлова
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В процессе обсуждения докладов и выступлений состоялся заинтересованный диалог, в ходе которого высказаны дополнительные предложения к проекту решения. В частности, с предложениями законодательного характера выступил член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области
После соответствующей доработки решение будет утверждено членами комитетов СФ и направлено в заинтересованные министерства и ведомства.