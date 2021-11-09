А. Яцкин: Приоритетные цели национального развития в конечном счете реализуются именно в региональном измерении

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Первый вице-спикер СФ провел заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития Таганрога.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел заседание рабочей группы по вопросам комплексного развития города Таганрога.

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Рабочая группа по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ростовской области по вопросам комплексного развития города Таганрога была создана Распоряжением Председателя СФ в конце октября 2021 года, в нее вошли сенаторы РФ и представители федеральных и региональных органов власти.

«Для Совета Федерации как палаты регионов и конкретных дел безусловным приоритетом является региональное развитие», — сказал Андрей Яцкин, открывая заседание.

Первый вице-спикер СФ подчеркнул, что у Таганрога множество уникальных черт и огромный потенциал для развития. «Вместе с тем многие решения, отрабатываемые на Таганроге в пилотном режиме, могут и должны быть масштабированы и применимы в других регионах», — отметил сенатор.

«Важно отработать взаимодействие всех уровней публичной власти, моделей финансирования, инструментов государственно-частного партнерства, вовлечения научно-экспертного сообщества и общественности.

Речь идет о таких направлениях, как глубокая модернизация городского транспорта, комплексное развитие городской среды, общественных пространств, развитие туристического, образовательного, научно-технологического, медицинского кластеров. Необходимо раскрыть потенциал всех драйверов роста на конкретной территории. Эти наработки позволят придать импульс процессу регионального и территориального развития», — убежден Андрей Яцкин.

На заседании обсуждались вопросы обеспечения финансирования, необходимого для реализации до сентября 2022 г. проекта по модернизации в рамках концессионного механизма городской трамвайной сети г. Таганрога, а также предложения по модели финансирования развития туристического кластера Таганрога и ряд других тем, связанных с модернизацией инфраструктуры, реконструкцией объектов и благоустройством города.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, заместитель руководителя рабочей группы по вопросам комплексного развития города Таганрога Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы сенаторы РФ, первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин, первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин, заместитель Министра финансов РФ Ирина Окладникова, заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, представители государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, компаний и организаций.

Подводя итоги заседания, Андрей Яцкин обратил внимание федеральных органов исполнительной власти на необходимость соблюдения сроков представления материалов, запрашиваемых Советом Федерации, а также представить в СФ план выполнения мероприятий «дорожной карты» в 2022 году с промежуточными ожидаемыми результатами до 3 декабря нынешнего года.

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