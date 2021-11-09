А. Яцкин: Правовое регулирование погрузочно-разгрузочных работ в акватории портов должно быть выверенным, не создавать избыточных барьеров

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ принял участие в работе Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Правовые нормы призваны безусловно гарантировать высокие стандарты экологической безопасности в акватории портов, заявил первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области выступая на заседании Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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По мнению первого вице-спикера СФ, необходимо максимально внимательно подойти к перечням загрязняющих водные объекты веществ. «Правовое регулирование погрузочно-разгрузочных работ с судна на судно должно быть выверенным, не создавать избыточного регулирования, не допускать расширительного трактования, не создавать искусственных препятствий и ограничения для экспорта продукции российского АПК», — отметил Андрей Яцкин.

Провел заседание председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

В рамках мероприятия был рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности с судна на судно), внесенный Правительством РФ. Документ принят Государственной Думой в первом чтении.

В мероприятии участвовали сенаторы Российской Федерации, статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, статс-секретарь – заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, представители профильных министерств и ведомств.

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Андрей Яцкин

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Алексей Майоров

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Указанный законопроект представил первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Он напомнил, что на предыдущем заседании Комитета документ был рассмотрен в первом чтении и поддержан с замечаниями. «Мы выразили принципиальную позицию о недопустимости распространения положений законопроекта на осуществление погрузочно-разгрузочных операций с судна на судно в отношении сельскохозяйственной и рыбной продукции в границах акватории морского порта, во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации», — заявил Сергей Митин.

В ходе своего выступления сенатор озвучил ряд поправок Комитета СФ. «Подготовленные нами поправки исключают требования статьи по защите и сохранению морской среды при погрузочно-разгрузочных операциях с судна на судно в отношении загрязняющих веществ при проведении операций по рейдовой перегрузке (рейдовой перевалке) сельскохозяйственной продукции. Речь также идет об операциях по перегрузке уловов водных биологических ресурсов и рыбной продукции с судов рыбопромыслового флота», — сказал Сергей Митин.

Сенатор уточнил, что аналогичная норма содержится в законе в отношении операций по перегрузке углеводородного сырья и продуктов его переработки, разведки и добычи минеральных ресурсов, переработки и хранения углеводородного сырья либо продуктов его переработки.

Сергей Митин уточнил, что позиция Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по поправкам согласована с Министерством сельского хозяйства РФ. При этом он добавил, что Комитет по экономической политике подготовил свои поправки к документу и они согласованы с Министерством транспорта РФ. «Предлагаем одним пакетом направить их на рассмотрение в Государственную Думу ко второму чтению законопроекта», — сказал сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа представила законопроект «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный Правительством РФ. Речь идет о правовом регулировании размещения радиоактивных отходов с содержанием природных радионуклидов с использованием действующей инфраструктуры, уточнила она.

По словам сенатора, документ устанавливает возможность размещения отходов от деятельности планируемого к сооружению гидрометаллургического завода по переработке руд Томторского редкометалльного месторождения на существующем пункте размещения особых радиоактивных отходов ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». «Это позволит использовать действующую инфраструктуру, не создавая дополнительных пунктов хранения радиоактивных отходов. Указанные изменения в законопроект позволят размещать радиоактивные отходы исключительно по решению Правительства РФ».

В ходе заседания сенаторы избрали Белана Хамчиева ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия заместителем председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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