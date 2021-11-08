Ю. Воробьев и Д. Кобылкин обсудили механизмы взаимодействия Совета Федерации и Государственной Думы в целях совершенствования лесного законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась рабочая встреча заместителя Председателя СФ с председателем Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области провел рабочую встречу с председателем Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным по вопросам совершенствования лесного законодательства, а также законодательства об особо охраняемых природных территориях.

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Как отметил Юрий Воробьев, в целях повышения эффективности лесной отрасли в Совете Федерации создан Совет по развитию лесного комплекса Российской Федерации.

Рабочая встреча заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева с председателем Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным

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Юрий Воробьев

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Рабочая встреча заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева с председателем Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным

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Рабочая встреча заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева с председателем Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным

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Рабочая встреча заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева с председателем Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным

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Рабочая встреча заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева с председателем Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным

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Рабочая встреча заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева с председателем Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным

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Дмитрий Кобылкин поддержал идею создания Совета и выразил готовность войти в состав Совета в качестве заместителя председателя.

В рамках встречи также были обсуждены дальнейшие направления по законодательному регулированию лесных отношений в вопросах совершенствования арендных отношений, восстановления лесной охраны. Поднимались вопросы правоприменения норм Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях».

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