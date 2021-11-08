Э. Исаков принял участие в проведении в Югре Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

Source: Russia – Council of the Federation

В регионе активно создаётся инклюзивная среда, рассказал сенатор.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов». Мероприятие прошло с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Сенатор отметил, что на соревнования по пауэрлифтингу в Ханты-Мансийск прибыли лучшие спортсмены из Венгрии, Грузии, Египта и Казахстана. Российскую Федерацию представляли олимпийцы и паралимпийцы из восьми регионов страны. Югорская столица уже в седьмой раз приняла это спортивное мероприятие.

«Спортсмены, выступающие на турнире, подтвердили свою приверженность развитию инклюзивного спорта», — сказал Эдуард Исаков. По его словам, уникальность проекта «Кубок чемпионов» заключается в том, что на помосте встречаются разные спортсмены, включая атлетов с ограниченными возможностями здоровья.

Парламентарий считает, что за инклюзивным спортом будущее: он дает возможность развиваться людям с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитывает толерантность в обществе.

Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков принял участие в организации и проведении в регионе Международного инклюзивного турнира «Кубок чемпионов»

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Эдуард Исаков сообщил, что в Югре широко применяется практика совместных занятий, создаётся инклюзивная среда. Так, сборная команда округа по сурдлимпийскому волейболу регулярно принимает участие в чемпионате России. «В планах — разработать состязания по другим дисциплинам, в которых спортсмены с ограниченными возможностями здоровья также смогут составить достойную конкуренцию другим атлетам».

В мероприятиях по организации турнира и в церемонии награждения победителей также приняли участие заместитель губернатора Югры Юрий Южаков, заслуженный мастер спорта России Алексей Воробьёв.

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