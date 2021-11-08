Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#Орбитальные группировки08.11.2021 09:27

Три спутника «Гонец-М» ждут запуска

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершила создание трёх космических аппаратов «Гонец-М». Они прошли полный цикл наземных испытаний.

Специалисты ИСС проверили правильность их установки на устройство отделения, при помощи которого тройка космических аппаратов будет стыковаться со средствами выведения. В настоящее время готовые к отправке на космодром аппараты помещены на ответственное хранение на предприятии-изготовителе. Их запуск планируется выполнить в 2022 году.

Данные космические аппараты созданы для пополнения орбитальной группировки Многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец-Д1М». Её услуги востребованы для обеспечения связью труднодоступных территорий, организации сетей передачи данных в интересах различных ведомств, промышленного, экологического и научного мониторинга.

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