С. Митин провел совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам АПК и природопользования при СФ

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного промысла.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации.

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Сенатор сообщил, что 15 ноября 2021 г. под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области состоится заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации на тему «Вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла».

В ходе совещания была рассмотрена доработанная редакция проекта решения Совета, которая ранее в первоначальном виде направлялась участникам заседания для подготовки замечаний и предложений. «Проект решения Совета был подготовлен в аппарате Комитета с учетом ранее поступивших предложений от федеральных органов власти, регионов и ассоциаций и предприятий отрасли», — проинформировал Сергей Митин.

Редакция проекта решения будет доработана с учетом полученных замечаний и предложений, подчеркнул законодатель.

Сергей Митин также обратил внимание, что в последнее время внесены существенные поправки в закон об аквакультуре.

Совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации

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Сергей Митин

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Владимир Лебедев

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Анна Отке

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Совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации

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Совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации

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Совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации

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Совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации

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Совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации

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Совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации

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Сергей Митин

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Совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации

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Совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации

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Совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации

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Совещание по подготовке к заседанию Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации

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«В этой связи было принято решение обсудить на Совете, как отрасль подготовилась к переходу на новый алгоритм работы, а также оценить необходимость дополнения или изменения правового регулирования в сфере рыболовства и аквакультуры», — уточнил парламентарий.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, советник Министра сельского хозяйства РФ Евгений Кац, представители Федерального агентства по рыболовству, профессионального и экспертного сообщества.

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