Сенаторы обсудили роль женщин в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции

Source: Russia – Council of the Federation

О. Епифанова и А. Отке приняли участие в заседании рабочей группы женщин-парламентариев 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума.

Члены Комитета СФ по международным делам Ольга Епифанова ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми и Анна Отке ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа приняли участие в заседании рабочей группы женщин-парламентариев 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ). Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

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В ходе обсуждения затрагивались такие вопросы, как учет гендерного фактора в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, обеспечение всестороннего, в том числе профессионального развития женщин в постковидный период.

Анна Отке выступила в рамках дискуссии по совместному проекту резолюции АТПФ. Сенатор напомнила, что на прошедшем в октябре этого года в Санкт-Петербурге Третьем Евразийском женском форуме участницы из более чем ста стран мира, включая женщин-лидеров, политиков из Азиатско-Тихоокеанского региона, обсудили роль женщин в борьбе с пандемией. При этом, в частности, отмечалась важность участия женщин в развитии экономики, необходимость поддержки женского предпринимательства в постковидных условиях.

«Предлагаю включить в проект резолюции параграф о признании важности полного раскрытия потенциала участия женщин в экономике и развития женского предпринимательства для восстановления мировой экономики после кризиса, связанного с последствиями пандемии коронавирусной инфекции», — сказала Анна Отке.

Заседание рабочей группы женщин-парламентариев 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

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Анна Отке

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Заседание рабочей группы женщин-парламентариев 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

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Заседание рабочей группы женщин-парламентариев 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

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Анна Отке

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Заседание рабочей группы женщин-парламентариев 29-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

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Участники мероприятия поддержали это предложение. Оно было закреплено в принятом рабочей группой проекте резолюции.

Комментируя итоги заседания, Ольга Епифанова отметила важность данной поправки, которая должна способствовать преодолению возникшей из‑за пандемии негативной ситуации в мировой экономике.

«Кроме того, в проекте резолюции удалось закрепить приглашение стран — членов АТПФ принять участие в четвертом Евразийском женском форуме, запланированном на октябрь 2024 года», — добавила сенатор.

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