Сборная России выиграла медальный зачет Чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Казани

Source: Russia Ministry of Sport

7 ноября в Казани завершился Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Российская команда выиграла медальный зачет турнира. В копилке сборной 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград.

Золотые медали завоевали Климент Колесников (100 м вольным стилем, 50 м и 100 м на спине), Илья Бородин (400 м комплексным плаванием), Анастасия Кирпичникова (400 м, 800 м и 1 500 м вольным стилем), Евгения Чикунова (200 м на спине), Светлана Чимрова (200 м баттерфляем) и женская сборная России (эстафета 4х50 м вольным стилем, комбинированная эстафета 4х50 м).

Серебряными призерами стали Анна Егорова (400 м вольным стилем), Евгения Чикунова (100 м брассом), Мария Темникова (200 м брассом, 100 м комплексом) и мужская сборная России (комбинированная эстафета 4х50 м).

Бронзовые награды у Владимира Морозова (50 м вольным стилем), Владислава Гринева (100 м вольным стилем), Михаила Доринова (200 м брассом), Егора Павлова (200 м баттерфляем), Марии Каменевой (50 м вольным стилем), Ники Годун (50 м брассом), мужской сборной России (эстафета 4х50 м вольным стилем), а также сборной России в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м.

«По золотым медалям мы впереди всех. Ребята молодцы, показали высокие результаты. У нас отсутствовало восемь лидеров, по разным причинам они не участвовали в Чемпионате, но от этого он беднее не стал», – отметил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Министерство спорта поздравляет российских пловцов, тренерский штаб и Всероссийскую федерацию плавания с успешным выступлением и желает новых ярких побед!

фото: Directorate for Sports and Social ProjectsПресс-служба Минспорта России

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