Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс08.11.2021 15:29

РКЦ «Прогресс» – лауреат Премии качества РФ

Ракетно-космическому центру «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») присуждена Премия Правительства Российской Федерации 2020 года в области качества в категории организаций с численностью работник свыше 1 000 человек.

Постановление подписано Премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным 29 октября 2021.

Премия Правительства РФ в области качества ежегодно присуждается различным организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

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