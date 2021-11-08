О. Алексеев: В отдаленных районах Саратовской области реализуются национальные проекты

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в ходе поездки в регион ознакомился с работой районной больницы и принял участие в заседании муниципального собрания.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе посетил ряд отдаленных районов.

Сенатор рассказал, что вместе с главой Ивантеевского района Василием Басовым ознакомился с работой районной больницы. В медучреждении работает 260 сотрудников, две бригады «скорой помощи», отметил парламентарий. «Больница недавно получила три новых автомобиля. Обновление парка «неотложек» помогает в оказании быстрой и качественной медицинской помощи нашим гражданам», – сказал Олег Алексеев.

По его словам, проблема, общая практически для всех районов – нехватка медицинских кадров. «Глава района и главврач рассматривают возможность перепрофилирования в жилой дом здания бывшей поликлиники, которое пустует. Подключусь к решению этого вопроса, вместе изучим возможность участия в программе. В случае положительного результата в новые квартиры смогут заселиться и молодые врачи, и молодые педагоги», – подчеркнул сенатор.

В Александрово-Гайском районе сенатор принял участие в заседании муниципального собрания, на котором выбирали главу муниципалитета. Олег Алексеев рассказал, что депутаты проголосовали за кандидатуру Сергея Федечкина, который руководит районом уже 15 лет и имеет большой практический опыт.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил приграничные районы Саратовской области

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил приграничные районы Саратовской области

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил приграничные районы Саратовской области

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил приграничные районы Саратовской области

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил приграничные районы Саратовской области

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В Александрово-Гайском районе сенатор Олег Алексеев принял участие в заседании Муниципального собрания

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Олег Алексеев

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В Александрово-Гайском районе сенатор Олег Алексеев принял участие в заседании Муниципального собрания

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В Александрово-Гайском районе сенатор Олег Алексеев принял участие в заседании Муниципального собрания

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Олег Алексеев и Василий Басов возложили цветы и почтили память павших в Великой Отечественной войне

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе вместе с главой Ивантеевского района Василием Басовым ознакомился с работой районной больницы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе вместе с главой Ивантеевского района Василием Басовым ознакомился с работой районной больницы

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Олег Алексеев в ходе работы в регионе вместе с главой Ивантеевского района Василием Басовым ознакомился с работой районной больницы

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«Ивантеевский и Александрово-Гайский приграничные районы расположены далеко от областного центра. Главы районов делают всё возможное для улучшения качества жизни людей. Районы участвуют в реализации национальных проектов и государственных программ. В Ивантеевском районе в текущем году в двух селах появились центры «Точка роста», отремонтированы общественная территория, сельский дом культуры, обустроена детская площадка в парке. В Александрово-Гайском районе в декабре будет сдан детский сад с бассейном на 120 мест, проведены работы по благоустройству уличной территории, озеленению, установке малых форм и навесов», – сказал сенатор.

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