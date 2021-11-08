Н. Журавлев: Инструмент бюджетных инфраструктурных кредитов позволяет регионам реализовывать важные инвестиционные проекты

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в ходе поездки в Кострому обсудил с губернатором актуальные вопросы развития области.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области совершил рабочую поездку в Кострому.

На встрече с губернатором Сергеем Ситниковым СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Также была затронута тема участия области в программе льготных инфраструктурных кредитов.

Николай Журавлев отметил, что инструмент бюджетных инфраструктурных кредитов позволяет регионам реализовывать важные инвестиционные проекты за счет федерального финансирования и средств инвесторов.

Сенатор провел личный прием граждан и ответил на вопросы, волнующие костромичей. В частности, были даны юридические консультации по реализации прав детей сирот, решена проблема с обеспечением ребенка с ограниченными возможностями здоровья необходимым медицинским оборудованием. Остальные обращения взяты на личный контроль сенатора, по ним будут выработаны индивидуальные пути решения.

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