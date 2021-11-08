Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#РКЦ Прогресс08.11.2021 02:39

Начало летных испытаний ракеты-носителя «Союз-2»

Ракета-носитель «Союз-2.1а» была разработана и изготавливается в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Она оснащена новой цифровой системой управления, единой для всех трёх ступеней, а также новой цифровой радиотелеметрической системой измерения. Установка на ракете-носителе «Союз-2» цифровой системы управления повысила точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты-носителя, позволила использовать крупногабаритные обтекатели.

«Союз-2.1а» в связке с разгонным блоком «Фрегат» (производства Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, входит в Роскосмос) предназначен для запуска автоматических космических аппаратов на низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты.

С 2011 года ракеты-носители стартуют из Гвианского космического центра в Южной Америке. С 2014 года ракета-носитель «Союз-2.1а» используется для запусков транспортных грузовых кораблей типа «Прогресс М» и «Прогресс МС», а с 2020 года — для пилотируемых кораблей «Союз МС» (первый в беспилотном режиме — в августе 2019 года). В апреле 2016 года пуском «Союз-2.1а» с блоком выведения «Волга» (производства РКЦ «Прогресс») был открыт новый российский космодром Восточный.

Разработка ракеты-носителя «Союз-2» велась на базе ракеты-носителя «Союз» в два этапа (этапы 1А и 1Б).

Этап модернизации 1А:

На двигателях 1-2 ступени применяются форсуночные головки с улучшенным смесеобразованием;

разработана единая для всех трех ступеней система управления на базе высокопроизводительной цифровой машины;

применяется цифровая радиотелеметрическая система;

конструкция блока 3 ступени максимально унифицирована как для этапа 1А, так и для этапа 1Б.

Этап модернизации 1Б:

Дополнительно к мероприятиям этапа 1А используется новый двигатель на блоке 3 ступени с повышенными энергетическими характеристиками.

Это позволило повысить точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты-носителя, а также использовать сборочно-защитный блок с головным обтекателем диаметром 4,11 м и длиной 11,43 м.

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