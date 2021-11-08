Source: Russia Federal Space

#ЦПК08.11.2021 11:34

Музею Центра подготовки космонавтов – 54 года

В ноябре 1967 года в Звездном городке был открыт музей подарков космонавтам, который сегодня известен как музей Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Именно на ЦПК была возложена задача сбора и хранения уникальных экспонатов. На тот момент большую их часть составляли подарки, которые космонавтам вручали воодушевленные их подвигами люди в России и за рубежом.

Инициатива создания музея принадлежит Юрию Гагарину, который провел по нему первую экскурсию для молодежных организаций из 82 стран мира. Один из залов сейчас представляет собой мемориальный рабочий кабинет первого космонавта.

В фондах музея более 21 тысячи единиц хранения, из которых две тысячи экспонатов составляют основу экспозиции. Среди них: первый космический тренажер «Восток», спускаемый аппарат космического корабля «Союз-4», теплозащитный костюм полетного скафандра Гагарина, парадный мундир, служебный автомобиль и награды первого космонавта. За годы работы музей посетили более 2,5 миллиона человек, это представители свыше ста стран мира.

Эпидемиологические ограничения повлияли на работу музея, время от времени ему приходится закрывать свои двери для посетителей. Тем не менее специалисты продолжают вести огромную работу, направленную на обеспечение сохранности экспонатов и популяризацию отечественной космонавтики. Особенно масштабной она стала в текущем году, посвященном 60-летию первого полета человека в космос. К юбилейной дате на сайте ЦПК открыли рубрику «История одного экспоната», чтобы знакомить всех желающих с жемчужинами музейной экспозиции.

Соблюдая строгие санитарные правила, музей ЦПК принимает у себя космонавтов, астронавтов и участников космического полета, которые по традиции оставляют автографы в Книге предстартовых записей экипажей.

Поздравляем музей ЦПК с днем рождения! Искренне благодарим его уникальных специалистов за подвижнический труд. Желаем счастья, здоровья и благополучия!

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