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#Роскосмос#Памятная дата09.11.2021 00:30

Митрофан Иванович Неделин — первый главнокомандующий ракетными войсками СССР

Во вторник, 9 ноября 2021 года, исполняется 119 лет со дня рождения Главного маршала артиллерии, первого Главнокомандующиго РВСН, Героя Советского Союза Митрофана Ивановича Неделина.

На военной службе с 1920 года. Окончил военно-политические курсы Туркестанского фронта (1923), курсы усовершенствования комсостава артиллерии (1929 и 1934) и курсы усовершенствования высшего комсостава артиллерии при Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского (1941).

Службу в армии начал рядовым, затем командир отделения и политбоец. Участвовал в боях во время советско-польской войны 1920 года, при ликвидации Тамбовского восстания 1920-1921 гг. и басмачества в Средней Азии в 1922 году. С 1923 года служил в артиллерийских частях, с 1925 года — политрук батареи, затем — полковой школы. В 1929-1937 гг. — командир батареи и дивизиона, начальник штаба артиллерийского полка. В 1937-1939 гг. участвовал в национально-революционной войне испанского народа 1936-1939 гг.

По возвращении — командир артиллерийского полка, затем — начальник артиллерии стрелковой дивизии, с апреля 1941 года — командир 4-й артиллерийской истребительной противотанковой бригады в Киевском особом военном округе. С этой бригадой в начале Великой Отечественной войны вступил в боевые действия с противником на Южном фронте.

В последующем занимал должности: заместителя начальника артиллерии 18-й армии, заместителя командующего артиллерией 37-й, 56-й армий, заместитель командующего артиллерией Северо-Кавказского фронта и командира 5-го артиллерийского корпуса (1941-1943). С июля 1943 года и до конца войны командовал артиллерией Юго-Западного (с 20.10.1943 3-й Украинский) фронта. После войны командовал артиллерией Южной группы войск (1945-1946), начальник штаба артиллерии Вооруженных Сил (1946-1948), начальник Главного артиллерийского управления Вооруженных Сил (1948-1950), командующий артиллерией Советской Армии (1950-1952 и 1953-1955), с января 1952 года по апрель 1953 года заместитель военного министра СССР по вооружению. С марта 1955 года — заместитель министра обороны СССР по специальному вооружению и ракетной технике, с декабря 1959 года — Главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения — заместитель министра обороны, председатель Военного совета РВСН (22.06.1960 — 24.10.1960).

Внёс большой вклад в создание и развитие РВСН, разработку, испытания и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия. Видный организатор разработки и создания ракетно-ядерного оружия, руководитель запуска первого искусственного спутника земли (1957). Обосновал необходимость создания нового вида ВС — РВСН, успешно руководил их созданием. Активно участвовал в создании и внедрении системы оперативной подготовки органов управления и боевой подготовки войск, разработке основ эксплуатации боевых ракетных комплексов.

Выполняя правительственные решения по обеспечению безопасности и обороноспособности страны, непосредственно руководил созданием научно-исследовательской базы отечественного ракетостроения, контролировал деятельность государственных комиссий по летно-конструкторским испытаниям первых образцов ракет дальнего действия, в т.ч. оснащенных ядерными зарядами, проделал огромную работу по формированию первых ракетных частей и соединений, подготовке и расстановке руководящих кадров Ракетных войск, созданию основ применения ракет средней и межконтинентальной дальности.

Под его руководством создавались первые войсковые формирования, послужившие основой для развития Военно-космических сил нашей страны. Являясь председателем Государственной комиссии по проведению летных испытаний ракеты Р-16, погиб на полигоне Байконур при ее взрыве во время пуска. Похоронен на Красной площади в Кремлевской стене. Имя присвоено Ростовскому военному институту РВСН.

Награждён: орденами Ленина (1944, 1945, 1946, 1956, 1957), Красного Знамени (1939, 1942, 1944, 1950), Суворова 1 ст. (1944), Кутузова 1 ст. (1943), Богдана Хмельницкого 1 ст. (1944), Отечественной войны 1 ст. (1944), «Знак Почёта» (1936), Мужества (РФ, 1999 посмертно), иностранными орденами и медалями.

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