Марк Петровский – чемпион мира по боксу; в активе российской сборной пять медалей

Source: Russia Ministry of Sport

6 ноября в Белграде (Республика Сербия) завершился Чемпионат мира по боксу. Российские боксеры завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды.

Чемпионом мира в весовой категории свыше 92 кг стал Марк Петровский. Победа Марка – лучший для страны результат с 2003 года, когда победу в данной категории одержал Александр Поветкин.

Серебряные награды завоевали Вадим Мусаев (до 71 кг) и Джамбулат Бижамов (до 75 кг). Бронзовые медали у Ахтема Закирова (до 51 кг) и Савелия Садомы (до 80 кг).

«Мы дали отдохнуть олимпийцам, а приехали в Сербию молодым составом. Просматриваем команду на будущее, в первую очередь с прицелом на Олимпиаду», – заявил главный тренер сборной Виктор Фархутдинов.

По итогам выступлений россияне заняли пятое место в общекомандном зачете. Первое место у сборной Кубы (3-0-2). На втором месте расположилась команда Казахстана (2-2-1), на третьем – сборная США (2-2-0), на четвертом – Япония (2-0-0).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских боксеров, Федерацию бокса России и тренерский штаб с медалями Чемпионата мира и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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