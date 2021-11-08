Л. Глебова приняла участие в форуме Общественной палаты РФ «Сообщество»

Source: Russia – Council of the Federation

На мероприятии был представлен рейтинг «Регион НКО».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова ГлебоваЛюбовь Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики приняла участие в итоговом форуме Общественной палаты РФ «Сообщество». В рамках мероприятия состоялось объявление результатов второго регионального рейтинга третьего сектора «Регион НКО».

Государство, занимаясь развитием форм поддержки некоммерческого сектора, создаёт условия не только для развития самого этого сектора, но и, как правило, закладывает основы эффективной государственной политики

Выступая на форуме, сенатор подчеркнула, что гражданская активность формирует ядро государственной политики. «Не бывает некой отдельно взятой государственной политики – без осознания и учета потребностей гражданина, без самого гражданина как активного участника значимых для общества и государства процессов. Опыт последних двух лет высветил и сформировал представление о том, что государство, занимаясь развитием форм поддержки некоммерческого сектора, создаёт условия не только для развития самого этого сектора, но и, как правило, закладывает основы эффективной государственной политики», – констатировала парламентарий.

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Рейтинг активности регионов по такому показателю, как развитие третьего сектора экономики, считает Любовь Глебова, дает расширенное представление о деятельности НКО, помогает увидеть, на что в законодательстве следует обратить особое внимание. По словам сенатора, рейтинг «Регион НКО» может дать новый импульс развитию представления о месте некоммерческого сектора в государственной политике.

Общественная палата Российской Федерации совместно с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика» и Ассоциацией составителей рейтингов оценили уровень и качество развития некоммерческого сектора во всех 85 российских регионах. В числе лидеров рейтинга – Москва, Вологодская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская, Тюменская, Тульская области, Санкт-Петербург, Самарская область и Красноярский край.

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