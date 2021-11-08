Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Пилотируемая космонавтика08.11.2021 21:47

Лауреатом Премии Правительства РФ для молодых ученых стал сотрудник ИКИ РАН

Петр Сметанин, младший научный сотрудник отдела оптико-физических исследований Института космических исследований Российской академии наук, стал лауреатом премии Правительства России 2021 года в области науки и техники для молодых ученых.

Премия вручена в составе авторского коллектива за «разработку технологии проведения экспериментальных исследований с помощью транспортного грузового корабля „Прогресс“». Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 1 ноября 2021 года.

Полет первого транспортного грузового корабля «Прогресс» состоялся более 40 лет назад — 20 января 1978 года к станции «Салют-6». С тех пор корабли «Прогресс» стали настоящими «рабочим лошадками» космонавтики. Сегодня они регулярно обеспечивают жизнедеятельность Международной космической станции. Крайние несколько полетов «Прогресса» были проведены по «сверхкороткой» (двухвитковой) схеме, когда время от старта корабля до стыковки со станцией составило менее 4 часов. При этом сегодняшние «Прогрессы» отличаются от своих предшественников. Они постоянно модернизируются и используются для проведения научных и технологических экспериментов.

Сегодня в России ведется разработка нового поколения пилотируемых транспортных кораблей «Орёл», которые будут использоваться в том числе и для лунных экспедиций. Институт космических исследований Российской академии наук разрабатывает для этих кораблей приборы ВТК (видеокамеры для контроля сближения и стыковки со взаимодействующими объектами и КА) и НК (навигационная камера, которая должна полностью автономно определять параметры ориентации и навигации корабля только по оптическим измерениям).

Для отработки этих камер требуются предварительные эксперименты. Для отработки видеокамер ВТК предполагается провести эксперимент на грузовом корабле «Прогресс МС». Петр Сметанин ведет разработку широкоугольной и узкоугольной камер ВТК на базе светочувствительной КМОП матрицы и программируемой вентильной матрицы и отрабатывает технологию будущего космического эксперимента. Петр Сметанин также активно участвует в подготовке эксперимента «Планета» на МКС, в ходе которого будет отрабатываться навигационная камера для будущего корабля, и в создании наземного стенда для его отработки.

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Премии Правительства Российской Федерации Лауреатами вручаются учёным в возрасте до 35 лет на основании рекомендаций межведомственного совета, в который входят представители академического сообщества и государственных органов. В 2021 года лауреатами премии стали 28 человек. Наградой, в частности, отмечены работы, связанные с регенеративной медициной, экспериментальными космическими исследованиями, энергоэффективными методами сжигания органического топлива.

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