К. Косачев: Мы рассчитываем на традиционный прагматизм германских элит и их стремление к диалогу с Россией

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в «Потсдамских встречах».

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в мероприятиях, проходящих в рамках «Потсдамских встреч» — авторитетной международной площадки для заинтересованного обмена мнениями видных представителей политических, деловых, общественных кругов России и Германии по широкому спектру вопросов.

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XXVI «Потсдамские встречи» открыли приветствия Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Федерального министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, под патронатом которых проводится это традиционное мероприятие. Тема нынешних встреч — «После выборов: что изменится в российско-германских отношениях?»

По мнению Константина Косачева, с учетом известных осложнений в двусторонних отношениях этот формат остался фактически единственным значимым каналом межобщественного диалога, тем весомее его миссия и тем выше ответственность его участников.

Касаясь современных отношений России с Евросоюзом, и прежде всего с Германией, вице-спикер отметил, что по завершении эпохи блокового противостояния обозначились две ключевые проблемы, с которыми столкнулся мир и которые решающим и крайне негативным образом повлияли на отношения России с Западом. «Это утверждение де-факто неравенства в международных отношениях, которое сейчас пытаются закрепить де-юре через подмену международного права неким «порядком, основанным на правилах», а также выход интеграционных структур Запада — НАТО и ЕС за пределы собственной компетенции и собственных границ».

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев принял участие в мероприятиях, проходящих в рамках «Потсдамских встреч»

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев принял участие в мероприятиях, проходящих в рамках «Потсдамских встреч»

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев принял участие в мероприятиях, проходящих в рамках «Потсдамских встреч»

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев принял участие в мероприятиях, проходящих в рамках «Потсдамских встреч»

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев принял участие в мероприятиях, проходящих в рамках «Потсдамских встреч»

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев принял участие в мероприятиях, проходящих в рамках «Потсдамских встреч»

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев принял участие в мероприятиях, проходящих в рамках «Потсдамских встреч»

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев принял участие в мероприятиях, проходящих в рамках «Потсдамских встреч»

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев принял участие в мероприятиях, проходящих в рамках «Потсдамских встреч»

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В этих условиях отношения между Россией и Германией, считает Константин Косачев, были лучшими среди худших. «Немалая заслуга политического руководства Германии и лично канцлера Ангелы Меркель в том, что позиция ФРГ не отличалась той же радикальностью, которая отмечается у ряда других стран Евросоюза».

Смена правящей коалиции в Германии мало отразится на общем характере отношений с Россией, отметил сенатор. «Текущие процессы как в отношениях двух стран, так и в более широком контексте, между Западом и Востоком, определяются более фундаментальными факторами, чем политические силы в отдельно взятой стране. В России и впредь хотели бы рассчитывать на традиционный прагматизм германских элит и их стремление к диалогу с Россией даже в самые трудные времена», — подчеркнул Константин Косачев.

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