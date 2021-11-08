К. Косачев: Важно убедиться, что новое руководство Германии настроено на улучшение отношений с Россией

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел встречу с депутатом Бундестага ФРГ.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с бывшим Председателем Европарламента, председателем правления Фонда им. Ф. Эберта Мартином Шульцем. Во встрече приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия заместитель председателя Комитета СФ Андрей Климов КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края и член Комитета СФ Григорий Рапота. РапотаГригорий Алексеевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области

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«После состоявшихся выборов в Бундестаг в Совете Федерации внимательно наблюдают за тем, как будет строиться политика Германии по отношению к России», — сказал Константин Косачев.

Сенатор отметил заслугу прежнего руководства ФРГ в том, что качественное и количественное снижение российско-германского диалога не стало таким радикальным, как это произошло в общении с рядом других европейских стран.

Важно убедиться, что новое руководство Германии настроено на улучшение отношений с Россией

«Важно убедиться, что новое руководство Германии настроено на улучшение отношений с Россией», — подчеркнул российский парламентарий.

Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с председателем правления Фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с председателем правления Фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с председателем правления Фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем

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Сергей Кисляк

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Андрей Климов

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с председателем правления Фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем

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Григорий Рапота

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с председателем правления Фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем

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Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева с председателем правления Фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем

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Мартин Шульц отметил отсутствие структурированного российско-германского диалога на парламентском уровне и выразил готовность к работе по созданию условий и предпосылок для развития контактов.

В ходе переговоров обсуждалась проблематика отношений Россия – ЕС, российско-германские связи, а также возможности использования общественных организаций и политических фондов, к которым относится и Фонд им. Ф. Эберта, для поддержания и развития субстантивного диалога в целях улучшения отношений между Россией и Германией.

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