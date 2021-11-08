Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-20#ЭП-2008.11.2021 13:16

Командиры экипажей ЭП-20 сдали экзамен по ручному причаливанию

Экзамен по ручному причаливанию корабля «Союз МС» на специализированном тренажере «Дон-Союз» сдали командир основного экипажа ЭП-20 Александр Мисуркин и его дублер Александр Скворцов.

В процессе экзаменационной тренировки космонавты выполняли по три режима причаливания. Когда корабль приближается к космической станции, может произойти нештатная ситуация. На экзамене необходимо распознать, что может помешать причаливанию, и продемонстрировать комиссии алгоритм действий по решению проблемы.

Космонавты Роскосмоса Александр Мисуркин и его дублер Александр Скворцов выполняли задания по очереди, без помощи бортинженеров из-за отсутствия таковых в составе их экипажей. Напомним, что в декабре на Международную космическую станцию в качестве туристов должны отправиться участники космического полета из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Командир корабля «Союз МС-20» будет самостоятельно управлять космическим аппаратом.

Эту ситуацию уникальной не назовешь. Командир экипажа МКС-66 Антон Шкаплеров, который сейчас находится на МКС, перед полетом тоже сдавал экзамен по ручному причаливанию в одиночку, так же как и его дублер Олег Артемьев. Постоянное оттачивание подобных навыков позволяет космонавтам четко и уверенно действовать в нештатных ситуациях.

Так, например, 5 октября 2021 года Антону Шкаплерову пришлось вручную стыковать корабль «Союз МС-19» со станцией. Вместе с ним на борту находились участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересильд. Стыковка прошла успешно. Съемочная группа проекта «Вызов» выполнила на МКС поставленные перед ней задачи и благополучно вернулась на Землю вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким. Антон Шкаплеров продолжает работать на орбите.

Участники 20-й экспедиции посещения должны пробыть на станции 12 суток и вернуться на Землю в том же составе. На следующей неделе Александр Мисуркин и Александр Скворцов объединятся со своими экипажами и уже совместно продолжат сдавать экзамены. Старт корабля «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря 2021 года с космодрома Байконур.

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