Г. Карелова: Цифровые технологии помогут обеспечить большую адресность в предоставлении социальных услуг

Source: Russia – Council of the Federation

Комплексная реализация проектов в значительной степени повысит комфорт граждан при обращениях за социальной помощью, считает вице-спикер СФ.

Цифровые технологии помогут обеспечить большую адресность в предоставлении социальных услуг. Такое мнение выразила заместитель Председателя Совета Федерации, председатель Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Правительство РФ утвердило стратегическое направление цифровой трансформации социальной сферы, в рамках которого планируется реализовать четыре проекта: «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами», «Электронный кадровый документооборот» и «Модернизация государственной службы занятости населения», сообщила вице-спикер СФ.

По ее мнению, комплексная реализация проектов окажет позитивное влияние на качество и доступность предоставляемых государством социальных услуг, а также в значительной степени повысит комфорт граждан при обращениях за социальной помощью.

Вице-спикер напомнила, что в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы является одной из национальных целей развития Российской Федерации с горизонтом планирования до 2030 года. Она полагает, что реализация утвержденных Правительством проектов позволит добиться того, что к 2030 году 95 проц. социальных услуг граждане России смогут получить, не выходя из дома.

Наша страна обладает достаточно высоким уровнем цифровизации социальной сферы: большинство услуг граждане могут получить либо в режиме онлайн, либо с помощью смартфона или компьютера подать заявление на их предоставление

«На сегодняшний день наша страна обладает достаточно высоким уровнем цифровизации социальной сферы: большинство услуг граждане могут получить либо в режиме онлайн, либо с помощью смартфона или компьютера подать заявление на их предоставление. Опыт дистанционной работы в период пандемии доказал эффективность и востребованность цифрового формата взаимодействия между государством и гражданами», — сказала сенатор.

Вместе с тем, Галина Карелова считает процесс получения отдельных социальных услуг достаточно трудоемким. Одной из основных задач на пути достижения национальных целей развития вице-спикер назвала совершенствование механизмов сверки и актуализации большого объема данных, которые позволят существенно повысить адресность социальной помощи.

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