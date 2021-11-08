В. Полетаев и Н. Косихина приняли участие в наблюдении за всеобщими выборами в Никарагуа

Source: Russia – Council of the Federation

Процесс организации и проведения голосования являлся транспарентным, открытым, демократичным, отметили сенаторы.

Делегация Совета Федерации в составе первого заместителя председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Полетаева ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай и заместителя председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталии Косихиной КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области приняла участие в миссии международных наблюдателей от Российской Федерации на всеобщих выборах в Республике Никарагуа.

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По итогам голосования были избраны президент и вице-президент страны, депутаты Национальной ассамблеи, депутаты Центральноамериканского парламента от Республики Никарагуа.

В день выборов сенаторы посетили 5 избирательных центров, включавших от 6 до 13 избирательных участков в каждом, в столице Никарагуа городе Манагуа, где провели мониторинг избирательного процесса, пообщались с членами участковых избирательных комиссий, местными наблюдателями и участвовавшими в голосовании никарагуанцами.

В ходе состоявшейся по итогам наблюдения пресс-конференции члены делегации отметили высокий уровень организации выборов в соответствии с требованиями национального законодательства, компетентность членов участковых избирательных комиссий, строгое соблюдение требований безопасности и санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии коронавируса. Наблюдатели обратили внимание на активность избирателей в голосовании, в том числе молодежи и людей с ограниченными возможностями.

Владимир Полетаев и Наталия Косихина приняли участие в наблюдении за всеобщими выборами в Никарагуа

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Владимир Полетаев и Наталия Косихина приняли участие в наблюдении за всеобщими выборами в Никарагуа

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Владимир Полетаев и Наталия Косихина приняли участие в наблюдении за всеобщими выборами в Никарагуа

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Владимир Полетаев и Наталия Косихина приняли участие в наблюдении за всеобщими выборами в Никарагуа

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По мнению сенаторов, процесс организации и проведения голосования в ходе всеобщих выборов в Республике Никарагуа являлся транспарентным, открытым, демократичным и обеспечившим свободное волеизъявление граждан.

За ходом голосования на всеобщих выборах в Республике Никарагуа в 3106 избирательных центрах, включавших 13459 избирательных участков, наблюдали 232 представителя из 27 стран.

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