А. Шевченко провел заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания сенаторы избрали новых заместителей председателя Комитета СФ и обсудили ряд законопроектов.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел заседание Комитета.

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Глава Комитета СФ представил проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Речь в нем идет об уточнении порядка проведения проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального образования квалификационным требованиям.

Сенатор напомнил, что документ был внесен Архангельским областным Собранием депутатов. Планируется, что 9 ноября 2021 года законопроект будет рассмотрен Государственной Думой в третьем чтении.

Как пояснил глава Комитета СФ, в настоящее время согласно существующему закону руководитель финансового органа муниципального образования назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, которые устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Андрей Шевченко обратил внимание, что законопроект дополняет эту норму положением, согласно которому проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального района, муниципального округа квалификационным требованиям осуществляется с участием финансового органа субъекта Российской Федерации. «Предусматривается, что порядок участия финансового органа субъекта Федерации в проведении указанной проверки устанавливается региональным законом», — уточнил парламентарий.

Андрей Шевченко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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При этом, сказал он, в законе субъекта РФ должны быть предусмотрены перечень предоставляемых в финансовый орган региона документов, способы проведения проверки соответствия кандидатов квалификационным требованиям, включая проведение собеседования с кандидатами, а также перечень принимаемых по результатам проверки решений и форма заключения о ее результатах.

«В документе предусматривается, что особенности осуществления местного самоуправления в федеральных территориях устанавливаются федеральными законами», — отметил сенатор.

Сенаторы единогласно избрали первым заместителем председателя Комитета Владимира Городецкого ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области . Согласно Регламенту Совета Федерации его кандидатура будет вынесена на утверждение в ходе пленарного заседания палаты.

Заместителями председателя Комитета стали сенаторы Елена Авдеева, АвдееваЕлена Осиповнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Дмитрий Кузьмин КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и Анатолий Широков. ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области

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