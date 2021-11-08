А. Башкин принял участие в заседании Комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор участвовал в мероприятии в формате видеоконференции.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в дистанционном режиме принял участие в заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека. Мероприятие прошло в Париже в очно-дистанционном формате.

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В ходе заседания был рассмотрен проект доклада по теме «Уважение верховенства права и борьба с коррупцией в рамках Совета Европы».

В своём выступлении Александр Башкин отметил, что при всей важности и актуальности темы ряд положений документа вызывает вопросы. В частности, большинство приведенных примеров — продукт журналистских расследований с сомнительной доказательной базой.

Парламентарий указал, что в докладе не хватает упоминания такого важного компонента как борьба с конфликтом интересов. Кроме этого, по его словам, нельзя говорить о политической ответственности руководителей, чиновников и избранных лиц в отрыве от других видов ответственности: уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной.

Недостаточным является предложение информировать общество лишь о доходах. Эффективнее было бы объединить это требование с необходимостью сообщать и о своих расходах, а также обязательствах имущественного характера

«Недостаточным является предложение информировать общество лишь о доходах. Эффективнее было бы объединить это требование с необходимостью сообщать и о своих расходах, а также обязательствах имущественного характера», — заявил сенатор.

Александр Башкин рассказал коллегам, что в Российской Федерации антикоррупционные требования более высокие, чем в некоторых других странах. «Например, в России руководителям и парламентариям не только запрещено совершать операции в офшорных зонах, им вообще запрещено иметь денежные счета и другие финансовые инструменты за границей. Чиновники и избранные лица не вправе, как внутри государства, так и за его пределами заниматься бизнесом и любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме творческой, научной и педагогической».

При обсуждении доклада «Прекращение насильственных исчезновений на территории Совета Европы» сенатор выразил сожаление, что вместо попытки изучить проблему и дать ответ, как противостоять этому явлению, автор документа не удержался от соблазна свернуть на популярную у некоторых политиков антироссийскую риторику с попыткой акцентировать внимание на непроверенных и недоказанных фактах.

Кроме того, парламентарий озвучил особое мнение членов Комиссии от России и попросил приобщить его к тексту доклада. «Предложенные к рассмотрению проекты резолюции и рекомендации имеют задачу побудить государства Совета Европы присоединиться к Международной конвенции для защиты лиц от насильственных исчезновений и выразить согласие на применение в их отношении механизма рассмотрения индивидуальных и межгосударственных жалоб. В ультимативной форме государствам указывается на необходимость присоединения к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС)», — заявил Александр Башкин. «Эти призывы противоречат суверенному праву государств самостоятельно определять объем международно-правовых обязательств договорного характера. Кроме того, очевидная политизированность и антироссийская ориентация МУС исключает намерение Российской Федерации вступать в эту организацию», — подчеркнул законодатель.

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