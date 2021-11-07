Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПЦАП07.11.2021 06:53

85 лет Виктору Андреевичу Немкевичу

Сегодня, 7 ноября 2021 года, исполняется 85 лет руководителю работ в области систем автономного управления ракетно-космической техники, Лауреату Государственной премии Виктору Андреевичу Немкевичу.

Окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана (1960); д.т.н. (1984), профессор (1990), академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (2002). С 1959 года работает в Научно-производственном центре автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): прошел трудовой путь от техника до первого заместителя генерального директора по научной работе, первого заместителя генерального конструктора (2003).

Под его руководством разработан, испытан и запущен в производство ряд систем, приборов, устройств бортовых вычислительных комплексов систем автономного управления изделий ракетно-космической техники.

Лауреат Государственной премии СССР (1977), Всероссийского конкурса «Инженер года» (2006). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1974), государственными и ведомственными медалями. «Заслуженный экономист РФ» (1996). «Заслуженный создатель космической техники» (2005). «Ветеран труда РФ» (1996). «Почетный ветеран труда НПО АП» (1985). «Ветеран космонавтики России» (1998).

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